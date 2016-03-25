Северокореянка «обогатила» Россию на 20 000 долларов

Фото: uralinform.ru

40-летняя гражданка Корейской Народной Демократической Республики осуждена в Приамурье за незаконное перемещение через таможенную границу наличности. В августе 2016 года женщина выехала в Хэйхэ с деньгами общей суммой 20 069 долларов.

Эта сумма в два раза превышает допустимый размер к перевозке без письменного декларирования. По факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал гражданку КНДР виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере заработной платы за шесть месяцев, то есть 64 800 рублей.

Кроме того, суд тогда решил вопрос о вещественных доказательствах так: денежные средства – 1 000 долларов США постановлено возвратить женщине, а 500 российских рублей, 1 500 долларов США, 1 800 юаней КНР, 24 500 евро – возвратить законным владельцам через их доверенное лицо.

Как сообщает прокуратура региона, государственный обвинитель не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке. Прокурор просил денежные средства обратить в доход государства.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила. Вещественные доказательства: денежные средства – 500 российских рублей,1 800 юаней КНР, 17 767 евро конфискованы в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.

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