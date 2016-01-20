На крещенские проруби в Благовещенске ждут здоровых и трезвых (фото)

Амурские спасатели готовят проруби к крещенским купаниям. Водолазы обследуют дно, рядом устанавливают палатки. На территории Благовещенска будут две официальные крещенские проруби. Подготовительные работы начались ещё месяц назад.

Водолазы обследуют дно на глубине пяти метров. «Наша задача – осмотр дна на наличие опасных предметов, которые могут повлиять на угрозу жизни пловцам, которые будут на крещение купаться. В основном дно чистое, никаких угроз нет», – рассказывает спасатель управления по делам ГО и ЧС Благовещенска Владимир Шувалов.

Но накануне водолазов на реке Зея ждал «улов» – пешня – вид лома или зубила, с помощью которого колется и пробивается лёд при рыбалке. Выловив её, специалисты, возможно, предотвратили несчастный случай. По бокам проруби под водой выставили ограждения, чтобы купающимся не угрожало течение. Купель оборудуют четырьмя спусками с разных сторон, чтобы искупаться могли одновременно несколько человек. Не забудут спасатели и про прилегающую территорию.

«К обустройству следующие требования: должно быть по периметру установлено ограждение не менее 110 сантиметров, настил из досок по периметру, спасательный пост, ну и назначается ответственный за проведение мероприятия, в целях безопасности и соблюдения правопорядка», – рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области Константин Калашников.

В столице региона будет две проруби: одна на реке Зея в районе Амурской, 1, а вторая на реке Амур в районе улицы Святителя Иннокентия. Кстати, в первую прорубь в крещение приходят окунаться от двух до трёх тысяч человек, в другую – не более ста. Пробы воды из прорубей уже взяли – купаться там безопасно.

Температура воды в проруби + 0,5 градусов на поверхности. Поэтому специалисты советуют: перед тем как нырять, надо примерно за неделю начать обтираться холодной водой.

Подготовить себя к крещенским купаниям будет не лишним, чтобы не было шока от холода. Возле проруби будет дежурить восемь спасателей и медицинский персонал. Ныряльщикам не стоит и самим забывать о мерах безопасности.

«Первое, на что хочу обратить внимание, чтобы люди приходили трезвыми и здоровыми. Потому что, когда человек берёт на себя ответственность окунаться при таких температурах, он должен понимать, что у него должно быть здоровое сердце, чтобы окунаться при таких температурах, он должен быть подготовлен. Рекомендации: окунуться, растереться, одеться, выпить горячего чаю и зайти в тепло», – комментирует начальник управления по делам ГО ЧС Благовещенска Игорь Темнюк.

Своё мнение на этот счёт у амурских моржей. «Зимой, если на улице –15, то в воде +0,5 градуса, тогда получается, что в воде теплее, значит в ней мы греемся. Ну и в это время происходит исцеление организма и люди получают оздоровление», – говорит президент федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Окунаться в прорубь – традиция не церковная, а народная, говорят сами священники, но есть правила крещенского купания. «Церковные люди заходят в купель, окунаются и крестятся: Во имя отца и сына аминь, окунаются и аминь, трижды окунаются», – священник Святослав Шевченко.

Дежурить возле прорубей спасатели начнут накануне Крещения, вечером 18 января. Как показывает практика, некоторые люди окунаются даже в темноте. Освящать воду в иордани на Амурской, 1, будут днём 19 января.

Перед крещенскими купаниями специалисты Роспотребнадзора проверили воду в купелях. В этом году в Приамурье будет 15 купелей и одно место массового зимнего купания. Проверку на качество прошли десять купелей, в них вода соответствует санитарным нормам. Это купели в Благовещенске, Райчихинске, Белогорск, Тында, Зея – подробный список есть на сайте Амур.инфо. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что вода в купелях не пригодна для питья.

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