В Приамурье в военной части найдено тело солдата

В одной из военных частей Белогорска в ночь на 16 января был найден мёртвым солдат-срочник. По данным портала 2х2.su, молодой человек мог совершить самоубийство.

Обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», подобное ЧП произошло 18 октября 2016 года в одном из подразделений на авиабазе Украинка в Амурской области нашли тело солдата-срочника. Сообщалось, что парень застрелился. По факту смерти возбудили уголовное дело.

Просмотров всего: 2255

#военные #происшествия

распечатать