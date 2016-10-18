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16января
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Сегодня, 18:59 3

В Приамурье в военной части найдено тело солдата

В одной из военных частей Белогорска в ночь на 16 января был найден мёртвым солдат-срочник. По данным портала 2х2.su, молодой человек мог совершить самоубийство.

Обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», подобное ЧП произошло 18 октября 2016 года в одном из подразделений на авиабазе Украинка в Амурской области нашли тело солдата-срочника. Сообщалось, что парень застрелился. По факту смерти возбудили уголовное дело.

Просмотров всего: 2255

#военные #происшествия

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    2 часа назад

    опять

  • German86

    German86
    2 часа назад

    Дедовщины нет, теперь офицеры лютуют

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Бедные офицеры, проблемы будут.Сейчас не армия , а детский сад.Офицеры этих солдат не знают куда ещё поцеловать.

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