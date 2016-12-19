У космодрома Восточный новый генподрядчик, допуск сотрудников прежнего прекращён

Фото: rtvp.ru

Часть строителей на объектах космодрома Восточный в Амурской области столкнулась с проблемой. Рабочих Дальспецстроя при Спецстрое России перестали пускать на работу. Люди говорят, что охрана ссылается на распоряжение Роскосмоса. По словам работников, официальных объяснений им не давали. В ЦЭНКИ Амур.инфо пояснили: допуск сотрудников генподрядчика прекращён в связи с расторжением контракта.

В редакцию ИА «Амур.инфо» 16 января обратился один из мастеров филиала Дальспецстроя «Строительное управление 701». Мужчина работает на техническом комплексе три года: «Как работать и зарабатывать деньги? Творится беспредел, и это больше двух недель. Мы честно приходим на работу, а нас не пускают, якобы какие-то распоряжения Роскосмоса, руководства – так ссылается охрана на входе. Каждый день. Уже и полицию вызывали, только всё без толку», – поделился сотрудник СУ-701. Он говорит, внутрь не пускают и его начальство.

«Почему так, мы не знаем. Я переживаю: мне семью кормить, а не стоять на замок на воротах каждый день смотреть. Живу в вахтовом городке, как и все рабочие, и спасибо нашему начальству, кормят нас. Мы все переживаем, где и как нам дальше работать», – рассказал мужчина.

Редакция ИА «Амур.инфо» 16 января связалась с заместителем начальника по производству строительного управления № 701 Дальспецстроя. Александр Аверьянов информацию подтвердил.

«Есть "ФГУП ЦЭНКИ" (Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), у него филиал – "КЦ Восточный". Они перекрыли нам доступ для работников на объект. У нас в филиале около сотни специалистов, есть ещё из других филиалов. В общей сложности около 150 человек. Без объяснения причин мы не можем продолжать работу, хотя у нас действующий госконтракт. Мы дважды вызывали сотрудников полиции. По одному заявлению нам пояснили, что состава нарушения не увидели. Но мы ждём ответа по ещё одному заявлению. В прокуратуру мы ещё не обращались. Когда все определения на руки получим, тогда будем готовы. Мы считаем, что нас отлучили незаконно и несправедливо. Мы работаем на объекте, на территории комплекса, и работы не окончены, не переданы заказчику. Самовольные такие действия, я считаю, незаконны. Сейчас строительные работы на комплексе не ведутся. Полагаю, всё к тому идёт, чтобы контракт с Дальспецстроем был расторгнут, и с кем-то другим заключат договоры», – полагает Александр Леонидович.

ИА «Амур.инфо» получило комментарий в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Выяснилось, что госкорпорация Роскосмос определила ФГУП «ЦЭНКИ» генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков с космодрома Восточный в 2017 году.

«Допуск сотрудников прежнего генподрядчика прекращён на объекты в связи с расторжением контракта. Сотрудники будут допускаться на объекты только для устранения замечаний, а также для окончания начатых работ, не попавших в перечень контрактов, подписанных с ФГУП "ЦЭНКИ"», – прокомментировал заместитель генерального директора по технологическому развитию наземной космической инфраструктуры «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

ЦЭНКИ уже заключил 8 договоров с субподрядными организациями. Критериями отбора компаний стали опыт и удовлетворительное финансовое состояние субподрядчиков.

Ранее генподрядчиком по строительству объектов на космодроме были подразделения Спецстроя России, который 29 декабря указом президента России Владимира Путина был упразднён. Функции Спецстроя, а также гражданские служащие его центрального аппарата в количестве 200 человек переданы Министерству обороны.

ФГУП «ЦЭНКИ» – одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли. Предприятие специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. На предприятии работает около 14 тысяч человек.

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