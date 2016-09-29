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16января
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Городской дом культуры Благовещенска обвинили в пропаганде магии

Городской дом культуры Благовещенска обвинили в пропаганде магии

На Городской дом культуры пожаловались в прокуратуру Благовещенска. Один из жителей города считает, что артисты пропагандируют занятия магией. Такой вывод мужчина сделал после того, как в ГДК организовали праздничный утренник под названием «Новогодняя школа магии».

За основу сценария взяли повесть «Маленькая Баба-Яга» немецкого классика, детского писателя Отфрида Пройслера, который также написал известную сказку «Маленькое привидение». В Городском доме культуры Дед Мороз вместе с хорошей ведьмой побеждает зло и разгадывает магические секреты.

В культурном учреждении пояснили, что никакой пропагандой тёмных сил они не занимаются. Сейчас в ГДК идёт проверка. Кроме прокуратуры, ее проводит уполномоченный по правам ребенка Амурской области и управление Роскомнадзора.

Просмотров всего: 799

#закон #культура

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Комментарии
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  • exStudento

    exStudento
    2 часа назад

    а если результаты проверки покажут, что все норм, можно будет подать встречное заявление на проверку психического здоровья заявителя?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Заявитель - идиот.

  • Dart

    Dart
    1 час назад

    Вроде не весна еще, а уже обострения начались...

  • сибирячка

    сибирячка
    5 минут назад

    магов развелось, куда не плюнь в мага попадешь))

  • Мерлин

    Мерлин
    1 минута назад

    Даже если ты ангел, найдется тот, кому мешает шелест твоих крыльев. Алексей держитесь.

Показать все (5) Обсудить на форуме
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