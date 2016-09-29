Городской дом культуры Благовещенска обвинили в пропаганде магии

На Городской дом культуры пожаловались в прокуратуру Благовещенска. Один из жителей города считает, что артисты пропагандируют занятия магией. Такой вывод мужчина сделал после того, как в ГДК организовали праздничный утренник под названием «Новогодняя школа магии».

За основу сценария взяли повесть «Маленькая Баба-Яга» немецкого классика, детского писателя Отфрида Пройслера, который также написал известную сказку «Маленькое привидение». В Городском доме культуры Дед Мороз вместе с хорошей ведьмой побеждает зло и разгадывает магические секреты.

В культурном учреждении пояснили, что никакой пропагандой тёмных сил они не занимаются. Сейчас в ГДК идёт проверка. Кроме прокуратуры, ее проводит уполномоченный по правам ребенка Амурской области и управление Роскомнадзора.

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