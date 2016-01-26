На Урале школьник прострелил глаз 8-летнему брату

Фото: chelyabinsk.74.ru

ЧП с детьми на Урале: восьмилетний ребёнок получил серьёзную травму после того, как старшим брат во время игры выстрелил ему в глаз из пневматического пистолета. Об этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на Следственное управление СК по Челябинской области.

По данным следствия, вечером в субботу, 14 января, в лечебное учреждение областного центра из города Копейска поступил 8-летний ребенок с проникающей травмой глаза. Как выяснилось, ранение мальчику причинил его 11-летний брат, нечаянно выстреливший из пневматического пистолета.

Пострадавшего ребёнка срочно госпитализировали в областную клиническую больницу №3. Как рассказала интернет-изданию 74.ru пресс-секретарь медучреждения Юлия Мальцева, мальчик поступил с очень тяжёлой травмой: проникающим пулевым ранением. Причем магнитная пуля вошла прямо в глаз.

«Ребенка прооперировали, пулю извлекли. Сейчас малыш находится вместе с мамой в отделении офтальмологии. Состояние мальчика стабильно тяжёлое. К сожалению, зрение в пострадавшем глазу восстановить, скорее всего, не удастся», – сообщила Мальцева.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана уголовно-правовая оценка действиям владельца оружия, сообщили СУ СК по региону.

По данному факту следственными органами областным СКР организована доследственная проверка. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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