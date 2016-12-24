В МГУ хотят открыть космический факультет

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Для космодрома Восточный в МГУ имени Ломоносова будут готовить специалистов, об этом заявил ректор Виктор Садовничий. В Московском госуниверситете собираются открыть новый космический факультет. Будет ли он конкурентом Амурскому госуниверситету, пока неизвестно.

В Амурском государственном университете считают, что ещё рано комментировать ситуацию. Еще не ясно, каких именно специалистов будет выпускать главный вуз страны. В АмГУ на инженерно-физическом факультете сейчас готовят экспертов по двум космическим направлениям – «Ракетные комплексы и космонавтика», а также «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».

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#космодром #образование

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