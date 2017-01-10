Сельхозпредприятию Белогорска в прошлом году выделили 6 миллионов рублей

В 2016 году финансовую поддержку в размере около 6 миллионов рублей получил колхоз «Томичевский», расположенный в селе Низинное, входящем в городской округ. Это почти на полмиллиона больше, чем в 2015 году. В администрации Белогорска организовали взаимодействие с сельхозпредприятием в части получения поддержки из средств федерального, областного и городского бюджетов, а также в части заготовки кормов.

«Колхоз "Томичевский" является участником государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы". В рамках программы в 2016 году колхозу предоставлена финансовая поддержка по различным направлениям в общей сумме около 5,5 миллиона рублей из средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, в прошлом году колхоз получил из средств местного бюджета в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" в размере полмиллиона рублей», – рассказал начальник отдела экономического анализа и планирования Ольга Петровская.

Основным видом деятельности колхоза является откорм и разведение молодняка породы крупного рогатого скота. С 2012 года колхоз зарегистрирован в федеральном племенном регистре как племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота породы герефорд. В настоящее время в колхозе насчитывается 1 189 голов КРС. За год поголовье увеличено на 215 голов.

По итогам 2015 года высокие показатели колхоза «Томичевский» в развитии мясного скотоводства отметили в министерстве сельского хозяйства Амурской области. Осенью 2015 года колхоз открыл собственный магазин, расположенный в центре города. Он специализируется на продаже мраморной говядины, баранины, а также продукции собственного производства: фарша, голубцов, котлет, пельменей и вареников, сообщает администрация Белогорска.

Просмотров всего: 13

#Белогорск #сельское хозяйство

распечатать