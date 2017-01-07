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В Свободном готовятся принять дальневосточный чемпионат по авторалли

В Свободном готовятся принять дальневосточный чемпионат по авторалли

В Свободном завершился первый этап областного чемпионата по авторалли. Среди девяти экипажей в нем принял участие один межрегиональный, причем «несовершеннолетний» экипаж: пилотом был 15-летний юноша из Владивостока, а штурманом – 17-летняя девушка из Свободного.

Исполнительный директор регионального отделения РАФ Алексей Шматок рассказал, что на гонки в Свободный съехались спортсмены из Благовещенска, Свободного, Завитинска и Шимановска, был даже один межрегиональный экипаж. В первом этапе победителем стал экипаж из областного центра – Дмитрий Дорошенко и Виталий Антонов. Вторыми к финишу пришли гонщики из Завитинска, третьими – из Шимановска.

Все эти экипажи сейчас готовятся сразу к двум соревнованиям. В ближайшие выходные – 21-22 января – в Свободном пройдет второй этап областного чемпионата и первый этап – дальневосточного. Гонщики смогут принять участие одновременно и в том и в другом. Помимо них, приедут участники из Владивостока, Уссурийска, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Тынды – всего 25 экипажей.

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#спорт #транспорт

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