Количество обращений белогорцев на телефон горячей линии по вопросам нарушения трудового законодательства сократилось в 2,5 раза

В Белогорске подвели итоги работы телефона горячей линии 2-67-41 по вопросам нарушения трудового законодательства, в том числе задержки выплаты зарплаты или задолженности по ней. С начала 2016 года поступило 37 обращений. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2015 году.

Как рассказали в отделе по экономике и труду администрации Белогорска, 41 % поступивших звонков – анонимные. 12 звонков касались отсутствия трудового договора. Такое же количество сообщений поступило о нарушениях в оплате труда. О задержке заработной плате сообщили 9 обратившихся. Остальные звонки о задержке выплаты алиментов, пособия на ребенка и иным нарушения, по мнению обратившихся, трудового законодательства.

Информация по 6 обращениям направлена в Госинспекцию по труду. К слову, за 2015 год направлено 34 обращения, по которым наложен штраф в размере 105 тысяч рублей. По итогам работы телефона горячей линии на комиссию по экономической политике приглашались – 6 работодателей, 9 работодателей включены в рейд по неформальной занятости. По восьми обращениям сотрудниками отдела предоставлены консультации.

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