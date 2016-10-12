В отношении благовещенки, напавшей с ножом на судебного пристава, возбуждено уголовное дело

В столице Амурской области по факту нападения на судебного пристава возбуждено уголовное дело. Как сообщало ИА «Амур.инфо», судебные приставы проводили рейд по адресам проживания должников. Войти в квартиру одного из них не удалось из-за конфликта с постояльцами.

Судебный пристав, представившись должным образом, попросил женщину, открывшую дверь квартиры должника, предъявить документы, удостоверяющие личность. Это сильно её разозлило. Оскорбив визитёров, гражданка ударила кулаком и ножом сотрудника, тем самым применила насилие в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. По факту возбуждено уголовное дело.

Телесные повреждения оказались не опасными для жизни и здоровья служителя закона. Но виновнице происшествия грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба амурского управления ФССП.

Просмотров всего: 303

#закон #криминал #происшествия

распечатать