Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: турнир по спортивной гимнастике и юбилей писательской организации

Утром 17 января в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о всероссийском турнире городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике, прошедшем в Благовещенске. Гость студии – главный судья соревнований Сергей Штаненко. Ведущие – Татьяна Удалова и Олег Никитин.

Днём в гостях у радиостанции побывают заместитель директора Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева-Амурского Оксана Праскова и член Союза писателей России, редактор литературного альманаха «Приамурье» Владислав Лецик. Тема беседы – «Библиотека – не только книги. 40 лет амурской писательской организации».

Вечером в эфир выйдет благотворительная программа «Близко к сердцу». Её гость – председатель ОО «Мамонтенок» Юлианна Канунникова. Ведущие дневного и вечернего эфиров – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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