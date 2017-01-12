В Кузбассе младенец умер от «алкогольного» молока

Фото: novo-tera.ru

В городе Прокопьевске (Кемеровская область) выпившая молодая мать покормила месячного ребёнка грудью. В результате попадания алкоголя в неокрепший организм младенец скончался. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Выясняя обстоятельства трагедии, сотрудники областного Следственного комитета установили, что нерадивая мать обнаружила бездыханного малыша, только на следующий день, проспавшись после возлияний. Первоначально следствием предполагалась, что ребёнок умер от удушья. Однако эта версия не подтвердилась.

«Было получено заключение судебно-медицинской экспертизы по трупу ребёнка, и установлено, что причиной его смерти стало острое отравление алкоголем», – рассказала журналистам старший следователь городского следственного отделения Екатерина Смольникова.

По её словам, молодая мать позволила себе выпить спиртное в то время, когда отец ребёнка находился на работе. Отмечается, что ранее эта семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла и в целом характеризуется положительно.

В настоящее время матери умершего младенца предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

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