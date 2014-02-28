Единственный в Приамурье ребцентр для наркозависимых за пять лет помог двум сотням людей

Центр реабилитации общественной организации «Свободный выбор» в селе Ракитное Ивановского района отпраздновал пятилетие. В нём оказывают помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостью. На начало 2016 года людей, страдающих от алкоголя и наркотиков, в Амурской области насчитывается более 14 тысяч человек. За 5 лет реабилитацию в центре прошли почти 300 человек.

С пациентами в центре работают восемь специалистов и столько же волонтёров. Более двухсот людей оставили зависимость и начали новую жизнь. Реабилитанты не стесняются высмеивать свои пороки. Здесь они учатся жить без наркотиков и алкоголя. Начать жизнь с чистого листа волонтеры помогли 41-летнему Роману Кузьмину. В 90-х он не устоял перед наркотиками, потом стал пить, так и жил последние 20 лет. На реабилитацию попал в 2010 году. С тех пор к наркотикам и рюмке мужчина не притрагивается.

«Всё это с подражания взрослым, то есть хотел выглядеть, казаться тем, кем на самом деле не являюсь. Всё началось с лёгких наркотиков, потом переросло в алкоголь. Конечным результатом были тяжёлые наркотики. Находился уже в таком отчаянии, что посещали мысли о суициде. Все эти детоксы, наркологии, экстрасенсы. То есть ничего не помогало», – поделился выпускник центра Роман Кузьмин.

В среднем реабилитация в центре занимает год. За это время человек преодолевает программу 12-ти шагов. Главное – признать свою зависимость и выяснить её причины. Как правило, это детские травмы.

«Всё это уходит корнями в детство, моменты воспитания, когда формируется психика ребенка. Другими словами, человек через всю жизнь проносит это с собой, и уже употребление наркотиков, психоактивных любых веществ, игромания. Много есть видов зависимостей, около 300. Это последствия того, что человек не может выразить свои чувства, свои мысли», – комментирует руководитель реабилитационной программы центра Олег Бурмистров.

Эта методика когда-то помогла справиться с наркоманией и самому руководителю центра. Татьяна Корчагина проходила реабилитацию в Томске. После излечения обрела семью, родила двух детей и решила, что раз методика помогла ей, поможет и другим.

«У меня получилось начать жить заново. Получилось на мир посмотреть другими глазами, и я стала помогать людям. Они стали ездить в реабилитационный центр. Я увидела, что народ идёт за мной, возвращается к нормальной жизни, ну и вот как-то я вернулась в свой родной город», – говорит руководитель центра Татьяна Корчагина.

В центре помогают не только алко- и наркозависимым, но и людям с анорексией. Год назад сюда попала Оксана, тогда её вес был 23 килограмма, сейчас уже 45. Как и у многих, причиной болезни стала детская травма. Оксана рассказала, что в 11 лет бабушка лишила её смаженки и отдала её более худенькому брату. Тогда детским умом Оксана решила, что худой быть лучше, стала меньше есть. С годами довела себя до анорексии и начала пить.

«Как любая анорексичка, я боялась употреблять пищу. Употреблением алкоголя я разрешала себе поесть. Уходили страхи у меня. Моя семья долго искала выход из положения, потому что мой вес настолько стал низким – до 23 килограммов дошло», – поделилась реабилитантка центра. Весной Оксана поедет домой и намерена также помогать девушкам с анорексией.

За пять лет работы в центре прошли реабилитацию почти 300 человек, более 200 – успешно. В 2015 году здесь получили сертификат Московского института демографии и миграции. Сейчас в стенах «Свободного выбора» реабилитацию проходят около 40 человек: 10 бесплатно, остальные – за 30 тысяч в месяц. На эти средства и существует центр. Волонтёры могут принять ещё пять человек и надеются, что помогут реабилитантам навсегда изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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