Замглавы полиции Хабаровска погорел на взятке в 3 миллиона рублей

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Суд избрал в отношении заместителя начальника полиции Хабаровска, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СК России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в декабре минувшего года подполковник Андрей Стефанов через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое расследуется местными правоохранителями. За вознаграждение в размере 3 миллионов рублей нечистый на руку чиновник предложил не передавать в органы следствия новые оперативные материалы, которые могли послужить основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении мужчины. Родственникам фигуранта эта идея не показалась привлекательной – они тут же сообщили о вымогательстве взятки в региональное управление ФСБ, и все дальнейшие переговоры велись уже под контролем оперативных служб.

Запрашиваемая сумма передавалась мздоимцу в несколько этапов. 30 декабря родственники вручили посредникам первую часть взятки в размере миллиона рублей, которые те передали замначальника полиции. 12 января 2017 года он был задержан после получении очередной части взятки в торговом центре.

Уголовное дело возбуждено также и в отношении посредников (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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