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Благовещенцы услышали «Святочные рассказы» в исполнении камерного хора «Возрождение»
Артисты Амурского камерного хора «Возрождение» в честь Рождества прочитали «Святочные рассказы». В рамках проекта «Возрождение в музее» состоялся традиционный рождественский концерт. Программа была рассчитана на взрослых и маленьких зрителей.
Вначале артисты исполнили классический рождественский концерт «Днесь Христос» композитора Степана Дегтярева. Затем прозвучали рождественские песни разных стран: русские, украинские, греческие, французские.
Также хористы читали рассказы русских писателей: Ивана Ильина, Лидии Клавдиной, Александра Круглова и других.
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