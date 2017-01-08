Благовещенцы услышали «Святочные рассказы» в исполнении камерного хора «Возрождение»

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Артисты Амурского камерного хора «Возрождение» в честь Рождества прочитали «Святочные рассказы». В рамках проекта «Возрождение в музее» состоялся традиционный рождественский концерт. Программа была рассчитана на взрослых и маленьких зрителей.

Вначале артисты исполнили классический рождественский концерт «Днесь Христос» композитора Степана Дегтярева. Затем прозвучали рождественские песни разных стран: русские, украинские, греческие, французские.

Также хористы читали рассказы русских писателей: Ивана Ильина, Лидии Клавдиной, Александра Круглова и других.

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#культура

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