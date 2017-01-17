Благовещенская команда КВН «Граф Амурский» отличилась на фестивале «КиВиН-2017»

На XXVIII Международном фестивале команд КВН в Сочи «КиВиН-2017» оказались две благовещенские команды лиги «Союз» – People и «Граф Амурский». «Граф Амурский» оказалась на таком фестивале впервые и сумела добиться неплохого результата. Благовещенцы получили повышенный рейтинг. Это означает, что им дается возможность сыграть в любой из центральных лиг.

Участниками фестиваля в этом году стали 640 команд из разных стран: России, Армении, Беларуси, Великобритании, Грузии, Германии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Таджикистана, Абхазии и Украины. Фестиваль стартовал 10 января и продлится он до 23 января. В течение десяти дней проходят отборочные туры, кроме того, в ходе фестиваля проводят семинары для режиссеров и редакторов лиг КВН по вопросам проведения игр, концертов и гастролей команд.

Первый тур проходил в четыре дня – редакторы официальных лиг отсматривали команды. 17 января состоится второй тур фестивального конкурсного просмотра. Результаты первого тура уже известны.

«К сожалению, во второй тур мы не прошли. Но мы считаем, что тот результат, которого достигли мы, очень достойный. Из 640 команд 100 получили повышенный рейтинг. И мы в их числе. Это значит, что нам дают возможность играть в любой из центральных лиг без фестиваля. То есть нам ничего проходить не нужно, мы просто заявляемся в какой-то из лиг и играем. Пока еще лигу не выбрали, думаем, куда пойти», – рассказала директор команды «Граф Амурский» Елена Балдина.

По итогам первого тура одни команды остаются ни с чем, другие получают просто рейтинг, третьи – повышенный рейтинг, четвертые – проходят во второй тур и борются за возможность попасть в телевизионную лигу.

«Чтобы попасть на этот фестиваль, нужно выиграть местную лигу, то есть мы в Благовещенске выиграли и поэтому туда попали. Каждый день в Сочи идут просмотры, и потом результат вывешивается на сайт. То есть тебе сразу не говорят, как тебя приняла публика, оценки не выставляют, высшая лига делает пометки и выводит свои баллы. Это очень волнительно. И мы, конечно, довольны нашим результатом. И мы очень благодарны губернатору, что он дал возможность командам попасть на фестиваль», – добавила Елена Балдина.

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