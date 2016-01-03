Колядовщики прошлись по домам Благовещенска

Продолжается святочная неделя, когда люди колядуют, наряжаются в костюмы, ходят по родственникам, соседям или стучатся в дома к незнакомым людям, чтобы пожелать счастья и добра, а взамен получить угощенье. Как встречают ряженых современные благовещенцы и как гадают по двухсотлетней книге, узнал корреспондент «Альфа-канала» и театральная студия «Этюд» Городского дома культуры.

Святки в 2017 году длятся с 6 по 19 января. Благовещенке Екатерине Набоке от мамы, а той – от бабушки, досталась книга, которой уже почти два века.

«Берём зернышко. Что сегодня со мной случится? – мой любимый вопрос сегодня! Кидаем! Открываем теперь страничку: "Сегодня получишь новые вести". Всё, мы правильно гадаем! Сегодня у меня будут новые вести!» – гадает Екатерина. Старинному изданию не дали в Святки пылиться на полке. В «Астрономическом телескопе» 1819 года есть и статьи про гадания, и гороскоп.

«Мне интересно, что будет дальше. Я не очень в это верю, но вдруг что-то сбудется!» – говорит участница театральной студии «Этюд» Юлия Козлова.

«Парни, наверное, тоже гадают о своей будущей карьере, о семье…» – делится участник студии Шамшод Исматов.

Одно из гаданий по книге у Екатерины Набоки всё-таки сбылось. Рассказывает: перед сном она расчесала волосы, расчёску положила под подушку и легла спать. «Мне было 17, и я так сделала. Мне приснился высокий, светловолосый, голубоглазый парень. Буквально через неделю мы с ним встретились и провстречались 4 года! Я была в шоке – совпадение или нет? Но такой факт был, и было интересно», – вспоминает руководитель «Этюда» Екатерина Набока.

По идее, брошенный через плечо валенок должен указать, в какой стороне живет суженый. В этот раз искать его долго не пришлось. Валенок отлетел в камеру и попал в снимающего оператора.

Колядки и святочные гадания продлятся до Крещения. Обычаи пришли из язычества и давно стали частью культуры. Издавна колядки были поводом повеселиться. Как правило, колядование начиналось после того, как в церквях заканчивалось богослужение, молодёжь ходила из дома в дом, желала хозяевам добра в песнях и прибаутках.

Журналисты с артистами попытались и поколядовать. «Открывай, хозяин, двери…» – «А сеять-веять у вас можно?» – «Сейте-вейте, только немного», – мужчина вынес конфеты и высыпал в мешок.

«Сам я не колядую, но в детстве ходил на старый Новый год. Я в Серышеве служил, там дети постоянно ходят», – поделился Сергей Корченюк. Ещё одна горожанка открыла двери и тоже угостила сладостями.

Однако компании козы, чёрта и других ряженых были рады не все благовещенцы. Услышав или увидев колядующих, некоторые спешили закрыть дверь. Артисты ГДК привыкли к такой реакции и не обижаются. Радушных хозяев всё равно немало.

За два часа ряженые наколядовали 5 килограммов конфет и 300 рублей. Деньги в театре «Этюд» потратят на реквизит, а большое чаепитие состоялось на следующий день.

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#отдых #праздники

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