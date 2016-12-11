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Сергей Бурмага: шутки для финала Первой лиги мы купили, и они были «чистыми»

Сергей Бурмага: шутки для финала Первой лиги мы купили, и они были «чистыми»
Фото: vk.com

Команда КВН People из Благовещенска, которую видеоблогер Кравченко обвинил в плагиате, прокомментировала возникшую ситуацию. Руководитель команды Сергей Бурмага пояснил, что шутки действительно написали не они. Команда купила их у автора три года назад, и на тот момент их нигде в КВН не использовали.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» видеоблогер Дмитрий Кравченко обвинил благовещенскую команду People в плагиате. Он опубликовал четыре шутки амурских КВНщиков в финале Первой лиги и рядом – видео с теми же шутками в исполнении других команд, но в 2014 году.

«"Биатлон" – это один из самых сложных конкурсов, – пояснил ситуацию Сергей Бурмага. – Это текстовый юмор. И если команда выходит в центральные лиги, то с этим конкурсом могут возникнуть проблемы. Нужен большой запас шуток, который создать самим очень трудно. Редакторы могут взять 120-300 шуток и отобрать только 15 для конкурса. Поэтому КВНщики покупают их у авторов».

Так случилось и у People. Три года назад команда купила «биатлон». В обязательном порядке проверила его в Интернете, и на тот момент он был «чист» – то есть шутки нигде не звучали. Тогда игроки купили и использовали их на сцене в Благовещенске.

«Через три года мы достигли определенных результатов – вышли в финал Первой лиги. И здесь мы использовали все наши архивы: и собственные шутки, и те, которые купили ранее – это нормальная практика для всех команд. Как оказалось, за три года ситуация поменялась. Почему-то эти шутки стали не только нашими, но и других команд», – описал сложившуюся ситуацию Сергей.

КВНщики из People уже вечером 15 января, когда вышло видео, связались с представителями команд, указанных в ролике. Ситуация прояснилась, ни у кого к благовещенцам нет претензий. Кроме того, на сегодняшний день ни одна из этих команд не зарегистрирована в «АМиКе».

«В этой ситуации мы жертвы, – считает Сергей Бурмага. – Но и нам это тоже наука. Теперь надо будет через два–три года перепроверять свои архивы: не появились ли они у кого-нибудь? Сейчас же всё выкладывается в Интернет. Любой себя может выставить автором и начнет эти шутки распылять».

По поводу плагиата в «биатлоне» высказался и капитан благовещенской команды «Парад планет» Александр Швецов. В соцсети он пояснил, что в сложившейся ситуации не виноваты ни команды, ни редакторы, ни авторы. Виновата стагнирующая система КВН, зацикленная на самой себе. Он подробно раскрыл мотивацию каждой из сторон, которым необходимо выдать юмористический продукт в указанный срок.

Просмотров всего: 1799

#конкурсы #происшествия

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    Почему People-то?

    И это в то время, когда прогрессивное амурское человечество борется за чистоту русского языка! Логичнее было бы назваться, например, "Амурские ротаны" или "Кивили" (по имени журавля из Муравьёвского парка). Да мало ли как можно назваться, но условие одно - прославление малой Родины. А они - пиплы!. Эх-хе-хе.

  • рыбак

    рыбак
    1 час назад

    Блин, я думал шутки сами сочиняют. Ажпрозрел

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Выцепляйте автора..Забирайте деньги назад.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    3.4

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    рыбак

    Блин, я думал шутки сами сочиняют. Ажпрозрел



    ))) КВН давно уже бизнес, и ничего личного. Уж не помню когда последний раз смотрела, лет десять назад возможно. Тогда еще шутили на злобу дня. Нынче петросянят по полной...

  • АКВ

    АКВ
    1 час назад

    Клуб весёлых и находчивых теперь Клуб унылых, но предприимчивых)))

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    1 час назад

    Павел ФлудерскийВыцепляйте автора..Забирайте деньги назад.


    Думаете, автор выдал квитанцию о приёме денежных средств за написание шуток?

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    получается,что в общем масштабе - если команда шутит плохо -ну бывает такое -ваще никак -значит бюджет маленький и шуток тоже нету цепляющих. А команды гиганты могут себе позволить покупать за баблища шуткенции которые потом и выводят их на первые места и соответственно на тв ,рекламу и тд ...так получается?

  • exStudento

    exStudento
    1 час назад





    шутки для финала Первой лиги мы купили



    я вот квн не увлекаюсь. Объясните, это нормально штоле????

  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    виталя1979

    получается,что в общем масштабе - если команда шутит плохо -ну бывает такое -ваще никак -значит бюджет маленький и шуток тоже нету цепляющих. А команды гиганты могут себе позволить покупать за баблища шуткенции которые потом и выводят их на первые места и соответственно на тв ,рекламу и тд ...так получается?



    Именно так. Там давненько уже крутятся не малые деньги, с империей Масляковых во главе.

  • Alex2304

    Alex2304
    51 минута назад

    uslon Почему People-то?

    И это в то время, когда прогрессивное амурское человечество борется за чистоту русского языка! Логичнее было бы назваться, например, "Амурские ротаны" или "Кивили" (по имени журавля из Муравьёвского парка). Да мало ли как можно назваться, но условие одно - прославление малой Родины. А они - пиплы!. Эх-хе-хе.


    Так название они тоже купили

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    32 минуты назад

    С шутками, которым уже три года и занять второе место в первой лиге, это уже прикольно! Мне вот интересно, а те, так называемые юмористы, которые заняли третье место и ниже использовали бородатые шутки аля-Райкин?

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