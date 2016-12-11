Сергей Бурмага: шутки для финала Первой лиги мы купили, и они были «чистыми»

Фото: vk.com

Команда КВН People из Благовещенска, которую видеоблогер Кравченко обвинил в плагиате, прокомментировала возникшую ситуацию. Руководитель команды Сергей Бурмага пояснил, что шутки действительно написали не они. Команда купила их у автора три года назад, и на тот момент их нигде в КВН не использовали.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» видеоблогер Дмитрий Кравченко обвинил благовещенскую команду People в плагиате. Он опубликовал четыре шутки амурских КВНщиков в финале Первой лиги и рядом – видео с теми же шутками в исполнении других команд, но в 2014 году.

«"Биатлон" – это один из самых сложных конкурсов, – пояснил ситуацию Сергей Бурмага. – Это текстовый юмор. И если команда выходит в центральные лиги, то с этим конкурсом могут возникнуть проблемы. Нужен большой запас шуток, который создать самим очень трудно. Редакторы могут взять 120-300 шуток и отобрать только 15 для конкурса. Поэтому КВНщики покупают их у авторов».

Так случилось и у People. Три года назад команда купила «биатлон». В обязательном порядке проверила его в Интернете, и на тот момент он был «чист» – то есть шутки нигде не звучали. Тогда игроки купили и использовали их на сцене в Благовещенске.

«Через три года мы достигли определенных результатов – вышли в финал Первой лиги. И здесь мы использовали все наши архивы: и собственные шутки, и те, которые купили ранее – это нормальная практика для всех команд. Как оказалось, за три года ситуация поменялась. Почему-то эти шутки стали не только нашими, но и других команд», – описал сложившуюся ситуацию Сергей.

КВНщики из People уже вечером 15 января, когда вышло видео, связались с представителями команд, указанных в ролике. Ситуация прояснилась, ни у кого к благовещенцам нет претензий. Кроме того, на сегодняшний день ни одна из этих команд не зарегистрирована в «АМиКе».

«В этой ситуации мы жертвы, – считает Сергей Бурмага. – Но и нам это тоже наука. Теперь надо будет через два–три года перепроверять свои архивы: не появились ли они у кого-нибудь? Сейчас же всё выкладывается в Интернет. Любой себя может выставить автором и начнет эти шутки распылять».

По поводу плагиата в «биатлоне» высказался и капитан благовещенской команды «Парад планет» Александр Швецов. В соцсети он пояснил, что в сложившейся ситуации не виноваты ни команды, ни редакторы, ни авторы. Виновата стагнирующая система КВН, зацикленная на самой себе. Он подробно раскрыл мотивацию каждой из сторон, которым необходимо выдать юмористический продукт в указанный срок.

Просмотров всего: 1799

#конкурсы #происшествия

распечатать