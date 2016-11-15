«Юные амурчане» хотят вернуть тигрице тигренка

Фото: 28.mchs.gov.ru

Общественное движение «Юный амурчанин» планирует восстановить скульптурную композицию тигрицы и тигренка, которая установлена в Благовещенске в сквере рядом с площадью Ленина. Именно активисты из этого движения организовали установку скульптуры, которая стала излюбленным местом для семейного отдыха.

Председатель амурской региональной детской общественной организации «Юный амурчанин» Наталья Андреева рассказала, что скульптурную композицию установили в 2009 году. Через некоторое время фигуру тигренка похитили. Тигрица с годами также стала немного хуже выглядеть.

«Мы приняли решение восстановить скульптуру. Сейчас связываемся с ее автором – Алексеем Сидоровым, – чтобы он нас проконсультировал, что нужно делать с фигурой тигрицы, во сколько обойдутся восстановительные работы», – рассказала Наталья Юрьевна.

Она добавила, что в 2009 году тигрицу с тигренком установили за 240 тысяч рублей. Во сколько сейчас обойдутся работы, в движении «Юный амурчанин» еще не знают. Когда смета будет определена, инициаторы собираются написать грант на конкурс в городском управлении культуры. Также думают о том, что понадобится привлекать средства меценатов.

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#дети #культура

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