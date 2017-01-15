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Крещенские купания на Мухинке

Крещенские купания на Мухинке

Турбаза «Мухинка» приглашает на крещенские купания в озере.

19января состоится освящение водоема (озеро Гольянье) и купание в проруби в честь праздника Крещения Господня. Церемония освящения начнется в 15:00.

Рядом с прорубью установят палатку для переодевания. Вход на территорию турбазы на это мероприятие будет бесплатным!

Желающие могут после купания в проруби заказать сауну, предварительно оплатив услуги в офисе турбазы в г. Благовещенске или на самой турбазе.

По вопросам отдыха на турбазе «Мухинка» обращаться в Благовещенске по адресу: ул. Шимановского, 12, тел. 490-972. Телефон на турбазе – 399-551 (круглосуточно).

http://muhinka.ru/

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Комментарии
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  • Preaching

    Preaching
    2 часа назад

    Главное помнить, что Христос призывал не только принять Водное Крещение, но так же и покаяться(т.е. попросить прощения у Бога и отвернуться от грехов).

    В Библии говорится что грешники не попадут в рай:

    "Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,

    ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют.

    И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего." Библия (1 к Коринфянам 6:9-11)

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