Крещенские купания на Мухинке

Турбаза «Мухинка» приглашает на крещенские купания в озере.

19января состоится освящение водоема (озеро Гольянье) и купание в проруби в честь праздника Крещения Господня. Церемония освящения начнется в 15:00.

Рядом с прорубью установят палатку для переодевания. Вход на территорию турбазы на это мероприятие будет бесплатным!

Желающие могут после купания в проруби заказать сауну, предварительно оплатив услуги в офисе турбазы в г. Благовещенске или на самой турбазе.

По вопросам отдыха на турбазе «Мухинка» обращаться в Благовещенске по адресу: ул. Шимановского, 12, тел. 490-972. Телефон на турбазе – 399-551 (круглосуточно).

http://muhinka.ru/

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