Жертвами авиакатастрофы в Киргизии стали 37 человек (видео)

Фото: Sputnik

В результате крушения самолёта вблизи аэропорта «Манас» под Бишкеком погибли 37 человек (в том числе 5 членов экипажа). Об этом сообщил глава Минздрава Киргизии Талантбек Батыралиев, передаёт РИА Новости, ссылаясь на агентство «Кабар».

Отмечается, что некоторым из находившихся на борту авиалайнера, удалось выжить – с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжёлые множественные травмы и ожоги. В силу этого нельзя исключать вероятность того, что число жертв ещё возрастёт.

«Данные по погибшим и пострадавшим пока не окончательные», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла рано утром в понедельник, 16 января. Самолёт Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, потерпел крушение при заходе на посадку в киргизском аэропорту «Манас» в условиях густого тумана.

По данным Минтранса страны, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта.

На место происшествия выехали глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Аэропорт «Манас» временно закрыт для самолётов. Власти Киргизии создадут специальную комиссию по расследованию причин катастрофы. Комиссии предстоит установить причины падения воздушного судна, были ли это технические проблемы или плохие погодные условия.

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#происшествия #транспорт

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