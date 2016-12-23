Пятеро амурчан заболели гриппом

Фото: grippstopnet.ru

В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрировали пять случаев гриппа. Состояние больных удовлетворительное. Все получают необходимое лечение, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

На второй неделе 2017 года в Приамурье эпидемобстановку по заболеваемости ОРВИ оценивают как стабильную. Показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 37 %. Эпидемические пороги на административных территориях области не превышены.

66,3 % из числа заболевших – дети до 17 лет. Заболеваемость определяют вирусы не гриппозной этиологии, среди населения циркулируют вирусы парагриппа, адено- и РС-вирусы.

В целях недопущения возникновения групповых заболеваний управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей с симптомами ОРВИ в образовательные учреждения и своевременно обращаться к врачу, призывает соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Руководителям образовательных учреждений необходимо соблюдать требования санитарного законодательства в части усиления «утренних фильтров», своевременного проведения ревизии вентиляционных систем, обеспечения нормируемых параметров микроклимата (температура и влажность воздуха, кратность воздухообмена), режимов проветривания, влажной уборки и дезинфекции помещений.

Заболеваемость внебольничными пневмониями находится на уровне среднемноголетнего показателя, при этом наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень, однако продолжается традиционная для этого времени года циркуляция кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов), в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость соблюдения основных мер профилактики острых кишечных инфекций.

Просмотров всего: 1168

#здоровье

распечатать