Жители Мадрида спели на вокзале советский хит «Мы желаем счастья вам» (видео)

Фото: ura.ru

Русскоязычные жители Мадрида в воскресенье, 15 января, присоединились к музыкальному флешмобу, в ходе которого люди в разных странах исполняют песни, популярные на территории всего постсоветского пространства. На этот раз на мадридском вокзале Аточа прозвучала песня «Мы желаем счастья вам», сообщает РИА Новости.

Произведение из репертуара группы Стаса Намина «Цветы» исполнили русскоязычные жители испанской столицы, собравшиеся в выходной, чтобы присоединиться к флешмобу. Как это часто происходит в подобных случаях, пассажиры, случайно ставшие свидетелями этой акции, с интересом слушали и снимали происходящее на фото и видео.

Организаторами выступили ассоциации «Благое Дело» и «Славянская встреча», а также школа русского языка «Знайка».

«Мы сегодня проводим флешмоб, посвящённый нашим соотечественникам, живущим не только в России, но и во всех республиках бывшего Советского Союза. Идея – объединить всех наших соотечественников, показать, что у нас есть единое прошлое, общая история, о которой мы обязаны не забывать», – пояснил цель акции глава ассоциации «Благое дело» Роман Демьян.

В Испании такой флешмоб проходит во второй раз – впервые он состоялся в декабре 2016 года перед зданием железнодорожного вокзала в Барселоне. Тогда активисты исполнили песню из кинофильма «Щит и меч» «С чего начинается Родина».

На сегодняшний день в песенном флешмобе уже приняли участие тысячи человек, желающие таким образом высказаться за мир и хорошие отношения между странами, некогда бывшими республиками СССР. Помимо городов РФ, песни на русском прозвучали в Мадриде, Барселоне, Риме, Торонто, Гамбурге, Берлине, Стокгольме, Роттердаме, Сиднее, Дамаске.

Осенью прошлого года вокалисты запорожского музыкального училища имени П. И. Майбороды на железнодорожном вокзале Запорожья исполнили песню из фильма «Весна на Заречной улице», чуть позже в Харькове студенты исполнили «Старый клён». После этого подобные акции стали проводить жители многих городов Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, других республик бывшего СССР. К примеру, на Киевском вокзале Москвы 27 ноября прозвучала песня «Розпрягайте хлопці коней».

4 декабря жители Благовещенска собрались на железнодорожном вокзале, чтобы спеть «Ти ж мене пiдманула».

В этом же месяце народный артист России Владимир Машков спел с жителями Кузбасса на вокзале в Новокузнецке песню «У Чёрного моря».

Также в первой половине декабря Амур.инфо рассказывало о флешмобе на вокзале в канадском Торонто, когда сотни русскоговорящих жителей исполнили известную советскую песню «Хотят ли русские войны?».

7 декабря на вокзале в Киеве прозвучала песня Трубадура «Луч солнца золотого» – как пояснили организаторы акции, «в качестве поддержки и солидарности с остальными городами Украины и России, за мир между нашими братскими народами». До этого ещё одна группа людей исполнила на Центральном вокзале Киева советскую песню «Пусть всегда будет солнце!», выражая протест против конфликта на востоке Украины.

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#культура #музыка #политика

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