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Сегодня, 12:56 8

Благотворительный фонд Тимченко за год потратил около миллиона рублей на развитие спорта в Амурской области

Благотворительный фонд Тимченко за год потратил около миллиона рублей на развитие спорта в Амурской области

В 2016 году благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко потратил порядка одного миллиона рублей на поддержку спорта в Амурской области. Как рассказал заместитель генерального директора фонда Игорь Барадачев, эти деньги ушли на повышение квалификации амурских тренеров, на экипировку команд, на проведение соревнований, в том числе на международный матч «Содружество», а также на грант хоккейной команде «Амурские рыси».

«Мы в течение всего прошлого года оказывали поддержку развитию детского хоккея, наш фонд пять лет занимается этой программой, и вот мы пришли сюда. На этом наша работа не останавливается, поэтому в наших планах дальнейшие турниры. И сегодня мы будем продолжать переговоры с представителями провинции Хэйлунцзян, чтобы сделать план работы на этот хоккейный сезон и на следующий», – сказал Игорь Барадачев.

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#спорт

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Комментарии
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  • Петрович Я

    Петрович Я
    4 часа назад

    Почему бы не написать, что Фонд Тимченко ВЛОЖИЛ в развитие спорта в Амурской области такую то сумму?! Такое ощущение, что не журналисты пишут

  • сергий караим

    сергий караим
    4 часа назад

    Украл миллиарды долларов а на нищую амурскую область потратил 1 млн рублей, 1 минута рекламы на первом в прайм стоит 2000000 рублей.КАкой добрый дяденька???!!!

  • сергий караим

    сергий караим
    4 часа назад

    Потратил и вложил, две большие разницы Например послал своего гонца в Амурскую обл узнать что еще у нас плохо лежит,тот поговорил с нашим любителем хоккея а он выпросил у него 100 тыс р, на шайбы,вернувшись назад в золотоглавую гонец сдал отчет (билеты гостиница ,,вино девки ну и эти 100р ) вот это называется потратил

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    сергий караим, откуда данные? сорока на хвосте принесла или своими фантазиями с нами делитесь?

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    3 часа назад

    не депутат

    сергий караим, откуда данные? сорока на хвосте принесла или своими фантазиями с нами делитесь?



    Это все на что его убогой фантазии хватило, если бы он оказался на месте сотрудника Фонда Тимченко

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Что за тупые комментарии? Здорово, что такие федеральные фонды приезжают к нам в область, проводят мероприятия и развивают спорт... лучше бы рады были, что куча детишек не только смогли поучаствовать, но и подарки получили

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Люди, очнитесь, человек вкладывает в спорт, возможно в ваших детей. Дожились- благотворительность осуждаем.

  • Альфа Володька

    Альфа Володька
    1 час назад

    удален

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