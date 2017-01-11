Благотворительный фонд Тимченко за год потратил около миллиона рублей на развитие спорта в Амурской области

В 2016 году благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко потратил порядка одного миллиона рублей на поддержку спорта в Амурской области. Как рассказал заместитель генерального директора фонда Игорь Барадачев, эти деньги ушли на повышение квалификации амурских тренеров, на экипировку команд, на проведение соревнований, в том числе на международный матч «Содружество», а также на грант хоккейной команде «Амурские рыси».

«Мы в течение всего прошлого года оказывали поддержку развитию детского хоккея, наш фонд пять лет занимается этой программой, и вот мы пришли сюда. На этом наша работа не останавливается, поэтому в наших планах дальнейшие турниры. И сегодня мы будем продолжать переговоры с представителями провинции Хэйлунцзян, чтобы сделать план работы на этот хоккейный сезон и на следующий», – сказал Игорь Барадачев.

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