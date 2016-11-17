17 января в Благовещенске пройдёт творческая встреча в честь Года амурской литературы

Фото: администрация Благовещенска

Во вторник, 17 января, в 15:30 в муниципальной библиотеке имени Чехова, состоится творческая встреча с писателями, членами Союза писателей России, проживающими в Благовещенске. В этот день 40 лет назад в Приамурье появилась областная общественная писательская организация.

Как сообщает пресс-служба администрации, мероприятие открывает цикл творческих встреч, в том числе юбилейных, которые будут ежемесячно проходить во всех библиотеках города. Специалисты отмечают, что 2017 год особенный в культурной и общественной жизни областного центра, так как ознаменован 40-летием Амурской областной общественной писательской организации и пройдёт в библиотеках города Благовещенска под знаком Года амурской литературы.

В программе встречи 17 января: книжная выставка-просмотр «Амурская писательская организация: истоки и традиции», отражающая основные этапы деятельности организации и персоналии юбиляров года, презентация «Литературной карты Благовещенска», дружеские шаржи от Николая Левченко, фотосессия для писателей и с писателями от Натальи Поспеловой, конкурсы и презентации новых литературных проектов.

Представители учреждений культуры и образования, общественных организаций и творческих союзов поделятся своими впечатлениями от общения с амурскими литераторами, познакомятся с новыми книгами своих друзей и коллег.

В ходе встречи прозвучат музыкальные поздравления и стихотворные произведения в авторском исполнении.

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