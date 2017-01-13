Подростки погибли, провалившись под лёд на реке в Краснодарском крае

Фото: 47.mchs.gov.ru

ЧП в Краснодарском крае: пятеро подростков провалились под лёд, спастись удалось лишь одному. Трагедия произошла в воскресенье, 15 января, на реке Кирпили в Тимашевском районе. По факту случившегося прокуратура региона начала проверку, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Предварительно установлено, что пятеро подростков в возрасте 13-14 лет возвращались домой с прогулки. Решив сократить путь, они пошли по льду на реке, в результате чего все провалились под лёд. Одному ребёнку удалось спастись», – такая информация появилась на сайте краевой прокуратуры.

На месте проведения поисково-спасательной операции был создан межведомственный штаб. Была сформирована группа общей численностью 80 человек и 22 единицы техники, в том числе 4 лодки, от МЧС России – 27 человек и 5 единиц техники. По данным синоптиков, утром в районе температура воздуха была ниже нуля, но потом воздух прогрелся до плюс 5 градусов.

В сжатые сроки из реки спасателями были извлечены тела троих детей, а некоторое время спустя – ещё одного.

«Спасательные работы прекращены. Далее на месте ЧП будут работать следственные органы», – рассказал ТАСС источник в экстренных службах. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России подтвердили, что спасательные работы прекращены.

Дело под свой контроль взял губернатор Кубани.

«Глава региона поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, профильным ведомствам поручено организовать в образовательных учреждениях совместно с МЧС дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду», – сообщили газете «Комсомольская правда – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отмечает издание, сами ребята – Игорь В., Егор И., Даниил М., Даниил Ф., Даниил М. – всё время проводили вместе. Они учились в одной школе и по выходным гуляли дружной компанией. За день до трагедии они сфотографировались на фоне местного недостроя.

«Хороший был день», – подписал снимок у себя в соцсети Егор И.

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#дети #МЧС #происшествия

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