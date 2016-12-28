В Зее на садовом участке нашли мертвых мужчину и женщину

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Вечером 14 января в полицию Зеи поступило сообщение от местных жителей о том, что на одном из садовых участков в двух километрах от города они увидели мертвую женщину. По адресу выехала следственно-оперативная группа, которая при обследовании места нашла еще одно тело – мужчины. Погибшие 1978 и 1979 года рождения. Оба – с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1941 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали 75-летнего мужчину по месту жительства. В настоящее время пенсионер находится в изоляторе временного содержания, сообщает сообщает амурское управление МВД.

По информации амурского следственного управления, погибшие были лицами без определенного места жительства, не работающие.

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