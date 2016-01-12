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Сегодня, 11:04 10

Благовещенских КВНщиков обвинили в плагиате

Благовещенских КВНщиков обвинили в плагиате
Фото: youtube.com

Российский видеоблогер Дмитрий Кравченко, специализирующийся на критике КВН, обвинил благовещенскую команду People в плагиате. В своем видеоролике он выложил четыре шутки амурских КВНщиков в финале Первой лиги и рядом – видео с теми же шутками в исполнении других команд. За 9 часов видео посмотрели более 20 тысяч человек.

Оригиналы шуток прозвучали тоже в Первой лиге КВН, но только в 2014 году. Их озвучили две команды: «Люди добрые» из Ростова-на-Дону и «Давай поженимся» из Екатеринбурга. Два года спустя в конкурсе «Биатлон» благовещенские веселые и находчивые повторили эти шутки практически дословно – Дмитрий Кравченко смонтировал шутки рядом, их идентичность очевидна.

Блогер предполагает, что, возможно, People и не крала эти шутки – им мог их продать нечистоплотный автор. Или даже команды-авторы могли поделиться этими шутками. Но он всё равно считает это вопиющим случаем, удивлен, что редакторы пропустили в конкурс шутки, которые звучали в этой же лиге всего два года назад.

Команда People в итоге заняла второе место и стала вице-чемпионом Первой лиги в 2016 году.

Получить комментарий команды пока не удалось из-за разницы во времени – КВНщики принимают участие в международном фестивале КВН в Сочи.

Просмотров всего: 1709

#конкурсы #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Петрович Я

    Петрович Я
    1 час назад

    Хоть смешное бы стырили, что ли

  • full

    full
    1 час назад

    Давным - давно уже мигрируют номера из лиги в лигу, из команды в команду. И дарят, и продают друг другу. Так что плагиат не обязателен.

  • непонятно

    непонятно
    47 минут назад

    Позорище, конечно ((((

    А кто вообще финансирует эту команду КВН? Наверняка за стыренные шутки еще денег получили. Не?

  • Сифонштейн

    Сифонштейн
    42 минуты назад

    Шутки...да в КВНе целые номера других команд повторяли,за прошлые года,и этим не гнушались даже Утомленные солнцем,один из таких номеров "Маршрутком" с Галустяном)А тут надо же,шутки "украли"...

  • Гыга

    Гыга
    42 минуты назад

    КВН давно уже превратился в бизнес с огромными средствами. Веселыми и находчивыми там и не пахнет. Просто озвучивают то, что пишет кто-то другой

  • Mikhal191

    Mikhal191
    39 минут назад

    Вот и тебе и сборная Амурской области!

    Вот тебе и команда, которую губеранатор чествует и денежки дает.

    Тьфу!

  • Mikhal191

    Mikhal191
    39 минут назад

    Вот и тебе и сборная Амурской области!

    Вот тебе и команда, которую губеранатор чествует и денежки дает.

    Тьфу!

  • Сифонштейн

    Сифонштейн
    38 минут назад

    Гыга

    КВН давно уже превратился в бизнес с огромными средствами. Веселыми и находчивыми там и не пахнет. Просто озвучивают то, что пишет кто-то другой



    Плюсану,но....граммотно и смешно исполнить тоже надо уметь

  • ММС

    ММС
    21 минута назад

    Этот "продукт" есть и в "уральских пельменях" и в "камеди" некоторые фишки коучют и туда и обратно есть потребность будет и предложение это стало как торгово-денежные отношения каждый имеет свое.

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    20 минут назад

    http://www.amur.info/news/2016/01/12/105578

    Новость от 12 января.

    "Часть денег для участия в Кубке чемпионов выделил губернатор, из внебюджетных источников. "

    Так что бюджет не пострадал.

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