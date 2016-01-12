Благовещенских КВНщиков обвинили в плагиате

Фото: youtube.com

Российский видеоблогер Дмитрий Кравченко, специализирующийся на критике КВН, обвинил благовещенскую команду People в плагиате. В своем видеоролике он выложил четыре шутки амурских КВНщиков в финале Первой лиги и рядом – видео с теми же шутками в исполнении других команд. За 9 часов видео посмотрели более 20 тысяч человек.

Оригиналы шуток прозвучали тоже в Первой лиге КВН, но только в 2014 году. Их озвучили две команды: «Люди добрые» из Ростова-на-Дону и «Давай поженимся» из Екатеринбурга. Два года спустя в конкурсе «Биатлон» благовещенские веселые и находчивые повторили эти шутки практически дословно – Дмитрий Кравченко смонтировал шутки рядом, их идентичность очевидна.

Блогер предполагает, что, возможно, People и не крала эти шутки – им мог их продать нечистоплотный автор. Или даже команды-авторы могли поделиться этими шутками. Но он всё равно считает это вопиющим случаем, удивлен, что редакторы пропустили в конкурс шутки, которые звучали в этой же лиге всего два года назад.

Команда People в итоге заняла второе место и стала вице-чемпионом Первой лиги в 2016 году.

Получить комментарий команды пока не удалось из-за разницы во времени – КВНщики принимают участие в международном фестивале КВН в Сочи.

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