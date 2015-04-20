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Беременную стюардессу уволили за то, что съела сэндвич, которым её угостил член экипажа

Беременную стюардессу уволили за то, что съела сэндвич, которым её угостил член экипажа
Фото: crazy-tomatos.ru

Стюардессу британской компании EasyJet Шеннон Глисон уволили после служебного расследования, в результате которого выяснилось, что её угостили сэндвичем, не предъявив чека, подтверждающего факт покупки продукта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

По данным издания, оперативный сигнал о правонарушении поступил от одного из членов экипажа, ставшего свидетелем сцены передачи багета с беконом. Мужчина обратился с жалобой к руководству фирмы. Дирекция отреагировала мгновенно и назначила слушания по делу о «краже сэндвича». Как выяснилось, в соответствии с внутренним регламентом, Глисон надлежало потребовать чек у члена экипажа, который решил угостить свою коллегу.

Журналисты обращают внимание на то, что женщина находится на 18-ой неделе беременности. Шокированная такими порядками 22-летняя стюардесса намерена оспорить решение руководства фирмы в суде. «Я не воровка, но именно такой ярлык на меня повесили», – заявила она журналистам.

Представитель столь щепетильной авиакомпании прокомментировал ситуацию так: «Сотрудница съела багет с беконом, но она за него не заплатила. Вот в чем её ошибка».

Член экипажа, угостивший Глисон бутербродом, также был уволен.

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#происшествия #работа

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Комментарии
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  • Zlo15

    Zlo15
    12 минут назад

    сожгите их!! аааааааааааааааа

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