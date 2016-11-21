Литва хочет построить забор на границе с РФ: Калининград предложил помочь кирпичом

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Глава Калининградской области Антон Алиханов, узнав о намерении Литвы построить забор на границе с Россией, вызвался помочь соседям кирпичом. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона заявил в эфире телеканала «Россия 24», передаёт «Лента.ру».

Как отметил чиновник, российская сторона поддерживает любые инициативы, направленные на поддержание «прозрачности границы» и борьбу с контрабандой. В то же время Алиханов выразил сомнение, что 135-километровую стену можно построить за озвученные литовцами 3,5 миллиона евро. «Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ», – предположил врио Калининградской области, посоветовав не искать политический подтекст в этой ситуации.

Алиханов также пошутил, что Россия могла бы поставить Литве кирпич для строительства забора, который производится на приграничном заводе «Пятый элемент».

Информация о том, что власти Литвы намерены возвести заграждение на границе с Калининградской областью, появилась 14 января. Глава МВД этой страны Эймутис Мисюнас заявлял, что на работы будет потрачено 3,6 миллиона евро. Также он рассказал, что границу предполагается оборудовать системами наблюдения, но средства на них планируется найти в следующем году.

Глава ведомства уточнил, что забор должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию Литвы.

Ранее в 2016 году о намерении построить забор на границе с Россией заявили Эстония и Латвия.

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#политика #российская власть #строительство

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