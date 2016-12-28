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803 амурчанам задолжали больше 30 миллионов рублей

803 амурчанам задолжали больше 30 миллионов рублей

На начало 2017 года общая задолженность по зарплате по сведениям отчитавшихся предприятий Амурской области составила 31,1 миллиона рублей. По информации Амурстата, за 2016 год – в сравнении с предыдущим – она выросла в 4,4 раза. Всего долги по зарплате имеются у 803 амурчан.

По информации Амурстата, наибольших размеров задолженность достигла к началу 2000 года – 951 миллион рублей. Потом эта сумма начала снижаться. Особенно значительным её снижение было в 2005 и 2011 годах (в 3,1 и в 2,7 раза соответственно). К концу 2014 года в Амурской области вообще не было долгов по зарплате. Но в 2015-м они превысили семь миллионов рублей, а в 2016-м выросли еще на 24 миллиона.

Просроченная задолженность в расчете на одного работника по состоянию на 1 января 2017 года составила 38,7 тысячи рублей. В течение 2016 года объемы просроченной задолженности колебались от 7,1 до 205,1 миллиона рублей.

Вся просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2017 года образовалась из-за отсутствия собственных средств на предприятиях и организациях Амурской области. При этом большая часть из них – 77,5 %, или 24,1 миллиона рублей, – приходится на строительные организации области.

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#экономика

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Учитывая размер реальной заработной платы у большинства трудящихся и количество кредитов, то народ богаче не становится. Но власти на это повлиять не могут и не хотят, так как для этого необходимо пересматривать налоговое законодательство и не бояться вводить контроль над формированием систем оплаты труда через заключение коллективных договоров. Но это же нудная и не благодарная работа для чиновников и, главное, не устраивает недобросовестных работодателей.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Забыли указать что предприятия отчитались липовой белой зарплатой на не реальной так сказать в конверте. В 2000 году не была развита черная з/п, а далее шло не уменьшение в 2005-2011 годах а переход к з/п в онвертах. Что касается сейчас долгов выше даже чем в 2000 но это все шито крыто, только на одном из предприятий в городе долг перед 180 работниками свыше 40 млн. руб, что на остальных творится только там ведают.

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    1 час назад

    Евгений Волков, бизнесмены давно научились избегать законодательства, путем зарплаты в "конвертах".

    Крупные толстые люди стремятся заработать больше, при этом не думают о тех, кто на них работает. Вроде как всё в выгодном положении, а на самом деле выгодно только работодателю.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ИгорьСер

    а на самом деле выгодно только работодателю.



    Да ну? А почитайте о "золотом ключике" предприимчивого нашего Кудрина, экс-министра...

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