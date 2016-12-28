803 амурчанам задолжали больше 30 миллионов рублей
На начало 2017 года общая задолженность по зарплате по сведениям отчитавшихся предприятий Амурской области составила 31,1 миллиона рублей. По информации Амурстата, за 2016 год – в сравнении с предыдущим – она выросла в 4,4 раза. Всего долги по зарплате имеются у 803 амурчан.
По информации Амурстата, наибольших размеров задолженность достигла к началу 2000 года – 951 миллион рублей. Потом эта сумма начала снижаться. Особенно значительным её снижение было в 2005 и 2011 годах (в 3,1 и в 2,7 раза соответственно). К концу 2014 года в Амурской области вообще не было долгов по зарплате. Но в 2015-м они превысили семь миллионов рублей, а в 2016-м выросли еще на 24 миллиона.
Просроченная задолженность в расчете на одного работника по состоянию на 1 января 2017 года составила 38,7 тысячи рублей. В течение 2016 года объемы просроченной задолженности колебались от 7,1 до 205,1 миллиона рублей.
Вся просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2017 года образовалась из-за отсутствия собственных средств на предприятиях и организациях Амурской области. При этом большая часть из них – 77,5 %, или 24,1 миллиона рублей, – приходится на строительные организации области.
Просмотров всего: 506