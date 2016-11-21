В Ингушетии отец застрелил сына, заподозрив его в связях с боевиками ИГ

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Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по убийству 25-летнего жителя Назрани Магомеда Чапанова его отцом. Молодой человек скончался от огнестрельного ранения в больнице, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель Следственного управления СКР по региону.

По его словам, ссора между отцом и сыном произошла на почве разногласий по вопросам общественно-политической ситуации в некоторых странах зарубежья. По данным местных силовиков, погибший ранее не был в оперативной разработке по подозрению в связях с боевиками.

Ранее источник информагентства в силовых структурах сообщил, что 51-летний житель Ингушетии выстрелил в сына в ходе ссоры после того, как обнаружил у него пистолет и заподозрил его в участии в незаконных бандформированиях. Подозреваемый задержан и доставлен в следственный изолятор. Сейчас с ним работают следователи, он даёт показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Собеседник «Интерфакса» уточнил, что, по предварительным данным, 25-летний житель Назрани получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Отец пытался отнять у сына пистолет и случайно раздался выстрел. Пуля попала в лёгкое, молодого человека доставили в республиканскую больницу, но усилия врачей оказались тщетными – мужчина скончался.

По имеющимся у ТАСС данным, погибший неоднократно высказывал симпатии к деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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#происшествия

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