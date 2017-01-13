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Второе Владимировское озеро насытили кислородом

Второе Владимировское озеро насытили кислородом
Фото: Евгений Лисицын

Амурские экологи и рыболовы-любители провели аэрацию второго Владимировского озера. Как отмечают специалисты, ранее после схода льда берега водоёма были буквально усеяны мёртвой рыбой. Осенью в озёрах, с понижением температуры воды, количество растворённого кислорода начинает уменьшаться. Аэрацию проводят, чтобы не допустить гибели обитателей.

Водные растения и водоросли отмирают и наступает критический период в жизни населения водоёма. В этой климатической зоне плотный ледяной покров устанавливается толщиной более 1,5 метра, он полностью перекрывает доступ кислорода из воздуха для растворения в верхнем слое воды.

Кроме рыб, в водоёме зимует масса других живых организмов: водные черви, пиявки. К тому же водоём за тёплый период накапливает огромное количество органики: отмершей растительности, листьев, травы, ветвей, остатков жизнедеятельности и трупов животных, а также продуктов жизнедеятельности человека. Эта органика и поглощает на разложение большую долю растворенного в воде кислорода. При этом выделяется углекислый газ, который при высоких концентрациях токсичен для рыб, вследствие чего происходит замор.

Озёра насыщают кислородом, чтобы предотвратить мор всего живого. Процесс аэрации проходит при помощи мотопомп, вода путём перекачивания попадает на поверхность льда, где тесно контактирует с воздухом, далее через отверстия во льду поступает обратно в водоём, сообщил Амур.инфо эксперт рыбоохраны Амурского социально-экологического союза Евгений Лисицын.

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#животные #природа

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