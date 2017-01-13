Трамп готов снять антироссийские санкции в обмен на сокращение ядерного оружия

Фото: vesti.ru

Избранный президент США Дональд Трамп допустил возможность достижения с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие антироссийских санкций. Об этом политик заявил в интервью изданиям Times и Bild, передаёт РИА Новости.

«Людям нужно договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости», – подчеркнул Трамп.

«Есть санкции против России – давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют», – отметил избранный президент США.

«Трамп заявил о возможности соглашения о сокращении ядерного оружия с российским президентом Путиным в обмен на снятие санкций США», – резюмирует лондонский Times заявление Трампа.

Также собеседник журналистов сообщил, что намерен поначалу доверять российскому и германскому лидерам Владимиру Путину и Ангеле Меркель, однако, по его словам, это может не продлиться долго. Республиканец отметил, что считает политику Меркель по вопросам иммиграции катастрофической ошибкой.

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#политика #российская власть #США

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