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Прогноз погоды в Амурской области на 16 января: без осадков

Прогноз погоды в Амурской области на 16 января: без осадков
Фото: ua.today

В Амурской области 16 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами разгоняясь до 10 метров в секунду. Температура опустится до минус 10-15, местами по северу – до минус 18-23 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было 17 градусов мороза. Западный ветер дул со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня в областном центре прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разовьет скорость до 3-8 метров секунду. Термометр покажет 10-12 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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