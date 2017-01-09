В японских магазинах раскупили саке, понравившееся Путину: обзор прессы

Фото: East News

Хамон и пармезан ввозят в Россию как строительные материалы; в Ростове-на-Дону открыли комнату гнева; предложения о минимальных ценах на водку колеблются в диапазоне от 205 до 250 рублей за пол-литра; в Москве спасли самоубийцу, которая оказалась не самоубийцей – об этих и других новостях пишет в своем обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Хамон, пармезан и другие западные деликатесы, ввоз которых в Россию запрещен, попадают в нашу страну под видом строительных материалов и клея», – пишет «Российская газета», рассказывая в своем материале о том, как европейский герметик по дороге на наши просторы превращается в свиной хрящик. Почему невозможно полностью перекрыть доступ санкционным продуктам, кто в этом заинтересован и в чьих карманах оседает прибыль – в статье «Диета № 2017». Впрочем, ответы на эти вопросы легко даются и без чтения газеты.

Напишут же такое

Еще в «Российской газете» можно прочесть о том, что в Ростове-на-Дону появилось новое развлечение – комната гнева, где можно выпустить пар с помощью увесистой кувалды. Но не думайте, что у посетителя (так и подмывает сказать: «пациента») появляется возможность свести счеты, например, с придирой-начальником или замучившим своей дрелью соседом – нет, все несколько проще. Аттракцион предусматривает только разбивание мебели, телевизора, посуды и прочего такого. Удовольствие превратить все это в щепки стоит 3 тысячи рублей (каждый предмет). Но какое удовольствие, если представишь на месте шкафа того, кто портит тебе жизнь!

Об этом пишут все

А вот небольшая заметка, которая в разной степени вариаций обнаружена обозревателем в «Известиях», «Труде» и той же «РГ». Здесь рассказывается, что впервые в истории человечества некто Хейден Кросс – мужчина – через пять месяцев родит ребенка.

Пробормотав: «Свят, свят, свят», – Павел Андреевич обратился к подробностям, из которых следует, что этот самый Хейден родился женщиной, а затем осознал себя мужчиной. И теперь по паспорту он мужчина, но по определенным признаком – еще женщина. Но читатели, конечно, понимают, что в таких случаях пришить труднее, чем отрезать… Отец будущего ребенка, кстати, неизвестен.

Летят утки

Через две недели страна узнает о том, какая минимальная цена будет установлена на водку. Один из высокопоставленных чиновников минфина заявил, что его ведомство предлагает продавать водку по минимальной цене от 205 до 210 рублей за пол-литра. Но есть и более радикальные предложения – до 250 рублей за 0,5 литра. Об этом пишут в «Панораме».

В «Известиях», продолжающих алкотему, рассказывается о том, что с прилавков японских магазинов смели саке, которое пил и одобрил В. Путин. По словам продавцов, напиток закончился не только в магазинах, но даже на складах. Очередь за напитком выстроилась аж на три месяца вперед.

На посошок

И напоследок дайджест «Удивительный мир» с забавной историей о силе искусства. В Москве полиция спасла от смерти самоубийцу, которая готовилась покончить с собой, сбросившись вниз с балкона.

В итоге оказалось, что на самом деле некая театральная труппа ставила спектакль на чистом воздухе, на улице, и по ходу действия героиня должна была свести счеты с жизнью. Оказавшиеся на месте действия полицейские оказались в числе случайных зрителей и приняли всё всерьез. Не успела героиня пьесы закончить свой прощальный монолог, как сзади на нее бросился страж порядка и спас ей жизнь.

Спектакль из трагедии превратился в комедию, а полицейский наряд сорвал гром аплодисментов. «Это и позволило мне закончить обзор на жизнеутверждающей ноте», – пишет Павел Савинкин.

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