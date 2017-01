16 января – день битломанов и ледоваров

Фото: ruffnews.ru

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Именно в этот день, 60 лет назад, в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился ещё один будущий «битл» – Ринго Старр.

Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории ливерпульской четвёрки: в этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошёлся миллионным тиражом всего за 10 дней. В привычном составе The Beatles отработали восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов. В настоящее время The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

* * *

16 января все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный праздник: День ледовара. Дело в том, что 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную). На любой ледовой арене всё внимание обычно приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в частности лёд. Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат – все это зависит, в том числе, и от качества покрытия, а за него отвечают ледовары.

* * *

В третий понедельник января жители США отмечают национальный праздник – День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day), праздник, посвящённый жизни и идеалам этого чернокожего борца за гражданские права. Эра Кинга-лидера началась в декабре 1955 года с одного непримечательного на первый взгляд события. Возвращаясь с работы домой, чернокожая швея Роза Паркс была арестована за отказ уступить место в автобусе белому пассажиру. Под руководством Кинга негритянская община бойкотировала транспорт Монтгомери на протяжении 382 дней. В ноябре 1956 года Верховный суд США признал закон о сегрегации в Алабаме неконституционным, и уже в декабре черные и белые пользовались автобусами совместно. Это была первая победа Кинга. В следующем 1957 году он был избран президентом Конференции Христианского Руководства Юга. На протяжении 11 лет Кинг объехал более семи миллионов километров, выступая с речью более 2 500 раз, постоянно оказываясь в местах протестов, акций и борьбы с несправедливостью. При этом он успел написать пять книг и огромное количество статей. Роль Кинга в ненасильственной борьбе за принятие закона, уничтожавшего остатки расовой дискриминации, была отмечена Нобелевской премией 1964 года. Так в 35 лет он стал самым молодым лауреатом в истории Нобелевской премии мира.

* * *

150 лет назад родился Викентий Вересаев, известный русский прозаик, публицист, литературовед и поэт-переводчик. В возрасте 14 лет Викентий начал писать стихи и делать переводы. В 1887 году был опубликован его первый рассказ «Загадка». С 1895 года Вересаев увлёкся марксизмом, сблизился с социал-демократами. И стал использовать свои произведения для выражения политических взглядов, где герои – это люди, разочаровавшиеся в народничестве, а также революционеры-марксисты (повести - «Без дороги», «На повороте», «Поветрие»). Кроме этого, он писал о быте рабочих и крестьян (повесть «Два конца», рассказы). Большой резонанс в обществе вызвали его «Записки врача», в которых он раскрывает картину ужасающего состояния врачебного дела в России. В 1901 году Вересаев был выслан в Тулу, а в 1902 году уехал в Европу, затем в Крым. В качестве военного врача принимал участие в русско-японской войне 1904-1905 годов, впечатления от которой вылились в сборник «На японской войне». Кроме того, Вересаев перевёл на русский язык многие произведения древнегреческой литературы, в числе которых «Илиада» и «Одиссея».

