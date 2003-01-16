Крушение самолёта: история Приамурья

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В 2006 году 16 января в девятом часу вечера в районе села Возжаевка Белогорского района потерпел крушение самолёт-бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил РФ. Авария произошла при выполнении тренировочного полёта. Пилоты успели катапультироваться. Чуть больше чем через час обоих лётчиков нашла поисково-спасательная группа.

16января 1927 года завершил работу II окружной съезд сельскохозяйственной кооперации. Он работал в Благовещенске четыре дня.

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86 лет назад, 16 января 1931 года, на заседании пленума административно-правовой секции Благовещенского горсовета, посвящённом юбилею 1905 года, решено переименовать улицу Коммерческую в улицу Декабрьских восстаний.

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В 1943 году пленум Благовещенского горкома ВКП(б) отметил, что в течение трёх месяцев уборочных работ (август, сентябрь, октябрь) 1942 года в районах области работали 3 955 человек служащих, студентов и учащихся школ города. В Амурторге, а также системе заготзерно в разгрузке зерна приняли участие 489 человек. В ноябре в Тамбовском, Ивановском, Кагановическом (ныне Октябрьском) районах работали 1 804 человека. Учащимися заработано в колхозах 35 тысяч трудодней и 40 тысяч рублей.

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16 января 1952 года в областном центре Приамурья прошла научная конференция, посвящённая проблеме повышения урожаев сои. В работе участвовали представители Дальневосточного филиала АН СССР, представитель Министерства сельского хозяйства, научные работники Дальневосточного института земледелия и животноводства. Были выработаны рекомендации по совершенствованию производства сои.

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1973 год. В Зее 16 января введён в эксплуатацию спортивный комплекс.

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16 января 1974 года поездному диспетчеру Сковородинского отделения Забайкальской железной дороги И. Ф. Ульяновой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

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2003 год. Коллективы шести амурских школ в этот день требовали выплатить задолженность по заработной плате. В забастовке приняли участие педагоги Михайловской, Сергеевской, Марковской школ и трёх школ Свободного. Учителя были настроены решительно и планировали в случае невыполнения их требований объявить голодовку.

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Пресс-конференцию провела 16 января 2004 года Амурская федерация танцевального спорта. Повод – подведение итогов 4-летней деятельности. Однако журналистов больше интересовал другой вопрос – конфликт и объединение двух федераций, существующих в области. Конфликта уже нет, а объединение вот-вот произойдёт – сообщили представителям СМИ.

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2009 год. В городе Хэйхэ открылся филиал харбинского Русского музея, который носит название «Музей изящных искусств на правом берегу Амура».

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2010 год. Появилась информация о гибели в Ингушетии двух амурских сотрудников отряда специального назначения. 15 января автомобиль, в котором находились капитан милиции Павел Мосягин и старший лейтенант Евгений Байлов, был обстрелян неизвестным. Амурчане погибли, ещё один милиционер – инспектор ГИБДД по республике – получил ранения.

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В этот день в 2012 году в передвижном зоопарке «Лигер» у пары бурых медведей Маши и Гоши родилась двойня. Медвежата – мальчик и девочка – родились здоровыми, медведица кормила их молоком.

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2013 год. Решение РЖД об отмене поезда Тында – Комсомольск пересмотрено в пользу амурчан. Железнодорожный маршрут планировали сохранить. В конце 2012 года в правительство Приамурья поступил документ, подписанный начальником федеральной пассажирской компании Михаилом Акуловым, уведомляющий, что компания с 15 января 2013 года планирует прекратить пассажирское сообщение на маршрутах Тында – Комсомольск и Тында – Нерюнгри. Отмена поезда дальнего следования Тында – Комсомольск могла привести к транспортной изоляции жителей ряда населённых пунктов севера области, где невозможно альтернативное транспортное сообщение.

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#жизнь #история

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