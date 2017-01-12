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15января
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Сегодня, 19:23 5

Президент и амурский кавээнщик вместе обратились к россиянам

Президент и амурский кавээнщик вместе обратились к россиянам

Видео благовещенской сборной КВН People попал в список уникальных видеороликов, набирающих популярность в Интернете. Больше 350 000 просмотров за сутки набрала видео-пародия новогоднего поздравления Владимира Путина. Авторы смонтировали своеобразное общее выступление одного из участников команды и президента.

Команда People славится своей дальневосточной концепцией. В ней шесть человек, один из участников – кореец, которого на выступлениях выдают за китайца. Амур.инфо регулярно сообщает о достижениях известной сборной. Так, в 2016 году команда завоевала два титула: чемпион Центральной Тихоокеанской Лиги МС КВН и вице-чемпион Телевизионной Первой Лиги МС КВН.

Смонтированный диалог участника команды и главы государства собрал много комментариев к записи на странице best_video_ru.

Дорогие китайцы!

Уважаемые граждане России!

Нас полтора миллиарда, потому что мы размножаемся…

Днем и ночью, в будние дни и в праздники.

И пусть кроссовки, которые мы пошили для вас…

Будут нашей опорой в каждодневных делах.

Давайте поднимем тост за китайцев, ведь они есть везде…

На суше, на море и в воздухе.

На Дальнем востоке фраза «чуть-чуть подешевле»…

Знакома нам с детства.

А в честь дружбы России с Китаем я даже стих выучил: «У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том иииии..» (подзабыл)….

Днём и ночью.

Спасибо! Кот учёный всё ходит по цепи кругом...

– С праздником вас!

С новыми…

Две тысячи…

Рублями!

Вот такой «диалог» состоялся между спикерами. «Бесы!! Уже не знают как над страной поглумиться...», «Я живу на Дальнем востоке, на границе с Китаем, прям сейчас Китай вижу», – пишут пользователи.

Просмотров всего: 793

#Новый год #российская власть #юмор

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Комментарии
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  • German86

    German86
    2 часа назад

    Такой себе юмор

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Провинция с амбициями. Ни ума, ни такта, ни юмора. Обезьянничают

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Два клоуна

  • Петрович Я

    Петрович Я
    1 час назад

    Прикольный ролик, я поржал)

  • Nebo

    Nebo
    48 минут назад

    Класс !!!

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