Президент и амурский кавээнщик вместе обратились к россиянам

Видео благовещенской сборной КВН People попал в список уникальных видеороликов, набирающих популярность в Интернете. Больше 350 000 просмотров за сутки набрала видео-пародия новогоднего поздравления Владимира Путина. Авторы смонтировали своеобразное общее выступление одного из участников команды и президента.

Команда People славится своей дальневосточной концепцией. В ней шесть человек, один из участников – кореец, которого на выступлениях выдают за китайца. Амур.инфо регулярно сообщает о достижениях известной сборной. Так, в 2016 году команда завоевала два титула: чемпион Центральной Тихоокеанской Лиги МС КВН и вице-чемпион Телевизионной Первой Лиги МС КВН.

Смонтированный диалог участника команды и главы государства собрал много комментариев к записи на странице best_video_ru.

– Дорогие китайцы!

– Уважаемые граждане России!

– Нас полтора миллиарда, потому что мы размножаемся…

– Днем и ночью, в будние дни и в праздники.

– И пусть кроссовки, которые мы пошили для вас…

– Будут нашей опорой в каждодневных делах.

– Давайте поднимем тост за китайцев, ведь они есть везде…

– На суше, на море и в воздухе.

– На Дальнем востоке фраза «чуть-чуть подешевле»…

– Знакома нам с детства.

– А в честь дружбы России с Китаем я даже стих выучил: «У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том иииии..» (подзабыл)….

– Днём и ночью.

– Спасибо! Кот учёный всё ходит по цепи кругом...

– С праздником вас!

– С новыми…

– Две тысячи…

– Рублями!

Вот такой «диалог» состоялся между спикерами. «Бесы!! Уже не знают как над страной поглумиться...», «Я живу на Дальнем востоке, на границе с Китаем, прям сейчас Китай вижу», – пишут пользователи.

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#Новый год #российская власть #юмор

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