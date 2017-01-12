Президент и амурский кавээнщик вместе обратились к россиянам
Видео благовещенской сборной КВН People попал в список уникальных видеороликов, набирающих популярность в Интернете. Больше 350 000 просмотров за сутки набрала видео-пародия новогоднего поздравления Владимира Путина. Авторы смонтировали своеобразное общее выступление одного из участников команды и президента.
Команда People славится своей дальневосточной концепцией. В ней шесть человек, один из участников – кореец, которого на выступлениях выдают за китайца. Амур.инфо регулярно сообщает о достижениях известной сборной. Так, в 2016 году команда завоевала два титула: чемпион Центральной Тихоокеанской Лиги МС КВН и вице-чемпион Телевизионной Первой Лиги МС КВН.
Смонтированный диалог участника команды и главы государства собрал много комментариев к записи на странице best_video_ru.
– Дорогие китайцы!
– Уважаемые граждане России!
– Нас полтора миллиарда, потому что мы размножаемся…
– Днем и ночью, в будние дни и в праздники.
– И пусть кроссовки, которые мы пошили для вас…
– Будут нашей опорой в каждодневных делах.
– Давайте поднимем тост за китайцев, ведь они есть везде…
– На суше, на море и в воздухе.
– На Дальнем востоке фраза «чуть-чуть подешевле»…
– Знакома нам с детства.
– А в честь дружбы России с Китаем я даже стих выучил: «У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том иииии..» (подзабыл)….
– Днём и ночью.
– Спасибо! Кот учёный всё ходит по цепи кругом...
– С праздником вас!
– С новыми…
– Две тысячи…
– Рублями!
Вот такой «диалог» состоялся между спикерами. «Бесы!! Уже не знают как над страной поглумиться...», «Я живу на Дальнем востоке, на границе с Китаем, прям сейчас Китай вижу», – пишут пользователи.
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