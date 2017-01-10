Из Таиланда эвакуирован впавший в кому российский режиссёр

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Российский режиссер Фёдор Кудряшов, впавший в кому во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

В сопровождении медиков и членов семьи Кудряшов вылетел регулярным рейсом «Аэрофлота», рассказал дипломат. «На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации», – сообщил собеседник агентства.

Кудряшов получил серьёзную травму еще 21 декабря в курортной Паттайе – во время купания на пляже мужчину сбил гидроцикл. Таиландские медики провели Кудряшову несколько операций, однако он до сих пор находится в коме. По словам врачей, его состояние постепенно улучшается. Родственники и друзья режиссера организовали в интернете сбор средств для помощи пострадавшему россиянину.

Федор Кудряшов – автор более 20 кино- и телефильмов. Большинство из них документальные. Работы Кудряшова выходили на каналах «Россия-1», «Россия-24» и НТВ.

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