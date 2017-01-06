Китайские студенты подарили преподавателю АГМА цветные мелки

Преподаватели Амурской государственной медицинской академии стали первыми российскими лекторами, которые прочли лекции для студентов Хэйлунцзянского университета китайской традиционной медицины в городе Харбин. Лекции читались только на русском языке, так как слушателями были студенты, изучающие русский язык.

«С данным вузом нас связывает многолетняя дружба. Ранее в рамках заключённого договора о сотрудничестве происходил обмен студентами для стажировки в период летней производственной практики. Теперь наше сотрудничество перешло на следующий практический уровень. Профессор Надежда Красавина и старший преподаватель Надежда Амбросьева представили китайским студентам недельные циклы лекций по гистологии и анатомии», – рассказал проректор по научной работе и инновационному развитию медицинской академии, профессор Сергей Целуйко.

«Такой предмет как гистология преподавать без учебных рисунков невозможно, поэтому я на доске рисовала цветными мелками. Их, кстати, мне позже подарили китайские студенты – большое количество и самых разных оттенков. Я с удовольствием ими пользовалась, чтобы донести до слушателей необходимую информацию по цитологии, общей гистологии, регенерации и иммунной реакции. Каких-то особых трудностей во время лекций не возникало – мы прекрасно понимали друг друга. А к концу цикла вообще подружились и студенты мне на память написали записки со словами благодарности — на русском языке», – поделилась профессор Надежда Красавина.

Надежда Амбросьева подарила слушателям собственные тематические презентации, лекции и три учебных пособия по гистологии, изданные сотрудниками кафедры гистологии Амурской государственной академии.

Амурские преподаватели отметили, что китайские студенты, которых в аудитории собиралось до 60агма,лекции человек, очень внимательны, любознательны, уважительны, а в конце лекции обязательно аплодировали в знак благодарности лектору.

Как сказал Сергей Целуйко, в 2017 году преподаватели медакадемии продолжат читать лекции для будущих китайских медиков, сообщает пресс-служба амурского министерства здравоохранения.

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