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Благовещенские поэты-любители хотят творить вместе (фото)

Благовещенские поэты-любители хотят творить вместе (фото)

В Амурской областной научной библиотеке прошла презентация первого поэтического сборника «Вдохновение» музыкально-литературного клуба «Амур». Это своеобразный итог работы за год. В клуб входят около 20 человек – постоянные участники, которые каждое воскресенье собирались и читали, писали стихи на заданные темы.

В сборник вошли стихотворения 10 авторов – Александра Мамина, Людмилы Сусловой, Надежды Белоусовой, Любови Наконечной, Нины Ищенко, Владимира Коноплёва, Юрия Морозова и других. Они пишут о природе, о Благовещенске и его жителях и, конечно, о любви. Тираж сборника – 100 экземпляров.

На встрече в библиотеке было более 30 человек – члены клуба, родственники, друзья, люди, которые пришли послушать поэтов-любителей.

Участники выходили читать стихи на небольшую сцену, рассказывали о себе, некоторые пели.

Один из участников клуба «Амур» благовещенец Анатолий Шанин отметил: «Хотелось бы, чтобы это были не просто встречи, а чтобы велась методическая работа, был профессиональный рецензент, и благодаря этому поэты могли улучшать качество своего творчества. Хотелось бы, чтобы различные поэтические сообщества в Благовещенске между собой взаимодействовали».

Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Шлямова в рубрике «Культпросвет».

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#концерты #культура

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