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В Белогорске 25 января Татьяны смогут бесплатно покататься на коньках

В Белогорске 25 января Татьяны смогут бесплатно покататься на коньках
Фото: sputnik.ru

Белогорск готовится к празднованию Дня российского студенчества. 25 января к мероприятиям присоединится стадион «Амурсельмаш». Спортивное учреждение организует праздничную акцию. Для всех посетителей с именем Татьяна вход на каток будет бесплатным.

Как рассказала директор стадиона «Амурсельмаш» Оксана Аметова, именинницы смогут также бесплатно воспользоваться услугами пункта проката коньков. Для этого необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность.

В день студентов на стадионе также организуют спортивные состязания на льду. Их участниками станут учащиеся школы № 11. Завершатся соревнования чаепитием и беседой на тему истории российского студенчества, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #образование #праздники

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