Ростуризму нужно 20 миллиардов на поддержку инфраструктурных проектов

В Ростуризме заявили, что уровень финансирования мероприятий Федеральной целевой программы по развитию туризма является критически низким по отношению к изначально установленным лимитам и реальной потребности отрасли.

«В среднем, как нам видится, в отрасли необходимо в рамках 20 миллиардов рублей на поддержку инфраструктурных проектов в сфере туризма», – сказал заместитель главы руководителя Ростуризма Николай Королев в субботу в ходе Гайдаровского форума.

Как сообщает «Интерфакс», Николай Королёв отметил, что за период 2011-2016 годов в рамках программы осуществлялось строительство инвестиционных проектов на общую сумму 82,2 миллиарда рублей. В том числе за счёт средств федерального бюджета 17,8 миллиарда рублей, бюджета субъектов РФ – более 5 миллиардов, внебюджетных источников – более 59 миллиардов рублей.

«Суммы, конечно, большие, но они должны быть, на наш взгляд, более значимыми. Когда программа запускалась, планировалось только средств федерального бюджета на поддержку порядка 96 миллиардов рублей. Как вы слышали сейчас – только 17 миллиардов рублей. Такой уровень софинансирования со стороны федерального бюджета, наверно, недостаточен», – пояснил он.

ФЦП на 2011–2018 годы предполагает создание 54 туристических комплексов в 41 регионе РФ. Семь из них уже построены.

В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Счётной палате проверить туристические зоны в Амурской области (кластер «Амур»), Якутии, Липецкой области и Бурятии на предмет эффективности использования средств при их создании. Проверка должна быть проведена до 1 апреля 2017 года.

Проверка должна касаться «эффективности использования средств бюджетов РФ и средств внебюджетных источников при создании и функционировании указанных туристско-рекреационных кластеров». Поручение было дано по итогам заседания Форума действий ОНФ и опубликовано на сайте Кремля.

22 ноября в ходе встречи президента России с активистами ОНФ Владимиру Путину сообщили о проблемах в области внутреннего туризма в стране, в том числе о неэффективной работе ряда туркластеров. Так, из 15 кластеров, которые планировалось запустить в 2016 году, работает только семь, причем два из них были запущены до старта федеральной программы. Общая сумма инвестиций, которые планировалось направить на развитие туристических кластеров, составляет 141,6 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов – средства федерального и региональных бюджетов, а 101 миллиард – частные инвестиции.

На форуме одна из выступавших, Анастасия Муталенко, рассказала о туристическом кластере «Амур» в Благовещенске, где площадка заросла травой. «Например, туристический кластер "Амур" в Амурской области. Освоили 1,2 миллиарда рублей бюджетных средств, отсыпали огромную искусственную набережную, сделали тротуар, но на сегодня эта площадка заросла травой и, кроме старых ржавых бытовок, там больше ничего нет, инвестор там не присутствует!» – заявила Анастасия Муталенко.

В середине декабря руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов приехал в Благовещенск с проверкой. Он осмотрел объекты туристско-рекреационного кластера «Амур» и сказал, что у региона колоссальный туристический потенциал.

Намывную территорию набережной Амура в Благовещенске начали отсыпать в 2012 году. В 2013 году она была затоплена в результате наводнения, и ее начали отсыпать с помощью земснаряда. Еще через год туристско-рекреационный кластер Амурской области вошёл во второй этап федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России до 2018 года». В частности, в него входили «Золотая миля», «Маленькая Венеция», музей под открытым небом «Албазинский острог». На их реализацию предполагалось выделить 3,2 миллиарда рублей. В конце 2014 года стало известно, что кластер «Амур» в эту программу вошел.

Существовало несколько вариантов застройки намывной территории. Летом 2016 года возможный инвестор – гонконгская компания – предложил сделать «Золотую милю» в футуристическом стиле, с высотными зданиями. Однако, насколько известно Амур.инфо, никаких решений по этому поводу так и не принято.

Просмотров всего: 119

#туризм

распечатать