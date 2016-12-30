В Зее после жалоб пассажиров оборудуют пять остановок для междугороднего автобуса

Фото: zeya.bezformata.ru

Жители Зеи оказались в неприятной ситуации. В один из январьских дней автобус, отправившийся из Благовещенска, прибыл в Зею в 01:50. Водитель, не предупредив заранее пассажиров, сделал всего три остановки: переулок Дорожный, автовокзал и площадь Шохина. Многие пассажиры к такому повороту событий не были готовы, пишет «Зейский вестник».

Как пишет газета, все попытки оказались в сложной ситуации: глухая ночь, мороз под 30 градусов, дети, багаж. Все попытки договориться с шофёром, чтобы тот остановился там, где удобнее людям, не принесли результата. В редакцию стали обращаться люди, пережившие неприятные минуты общения с представителями транспортной компании.

Как прокомментировал первый заместитель главы администрации района Алексей Чайка, власти решают проблему. «Ситуация, по поводу которой люди обращаются и в редакцию "ЗВ", и администрацию города, возникла около трёх месяцев назад. Всё это время мы не сидели сложа руки: обратились в министерство транспорта Амурской области. В свою очередь, минтранс связался с перевозчиком. Были оговорены условия, при соблюдении которых междугородние автобусы будут останавливаться на специально оборудованных для этого остановках. Принято решение об обустройстве остановок: "Дорожный", "Рынок", "Автовокзал", "Площадь Шохина" и "УС-108". После того, как они будут обустроены в соответствии с предъявляемыми требованиями, состоится комиссионное их обследование и приёмка».

В соответствии с правилами перевозки в общественном транспорте, пассажиры должны быть уведомлены о тех остановках, которые будут совершены по пути следования автобуса. В свою очередь водитель пассажирского автобуса не вправе совершать посадку и высадку людей в необорудованных для этого местах.

Просмотров всего: 70

#Зея #транспорт

распечатать