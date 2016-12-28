Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: зима на водоёмах, новинки налогового законодательства

В понедельник, 16 января, утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о зиме на водоёмах Амурской области. В эфире будет государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.

Ведущие – Татьяна Удалова и Екатерина Кузьмина.

Днём начальник отдела работы с налогоплательщиками управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Татьяна Приезжих расскажет о нововведениях 2017 года в налоговом законодательстве. Ведущие – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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