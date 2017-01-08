Выезд на лёд Зейского водохранилища остаётся под строгим контролем

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Амурские спасатели держат на строгом контроле выезд автомобилей на лёд Зейского водохранилища. Для жителей отдалённых посёлков путь через водохранилище – ближайшая дорога до города Зея и других населённых пунктов, несмотря на то, что официальной переправы нет.

Амурский центр ГЗ и ПБ настоятельно рекомендует жителям Зейского района при необходимости пересечь водохранилище обратиться к главе посёлка, сообщить дату и время поездки, маршрут, количество пассажиров, марку автомобиля, имена и домашние адреса выезжающих. Кроме того, следует сообщить о благополучном прибытии в пункт назначения. Эти данные затем передадут в единую дежурно-диспетчерскую службу.

15 января на территории Амурской области ожидается ухудшение погоды: снег, метель, усиление ветра. В таких метеоусловиях выезд автомобилей на лёд становится особенно опасным из-за вероятности застрять в снегу или заблудиться на территории водохранилища.

Для недопущения самовольного выезда автомобилей на Зейское водохранилище в населённых пунктах, находящихся вблизи береговой линии, работают одиннадцать постов, препятствующих выезду на лёд: мост через реку Зея, залив М. Гармакан, посёлок Хвойный, посёлок Горный (два поста), посёлок Верхнезейск (два поста), посёлок Бомнак, посёлок Снежногорский (два поста), посёлок Береговой.

Как сообщало Амур.инфо, неделю назад 11 амурчан попали в снежный плен на водохранилище. Были организованы посты, запрещающие выезд.

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#Зея #МЧС

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