Работников прокуратуры поздравили с 295-й годовщиной со дня образования службы

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Благовещенске прошёл торжественный концерт в честь 295-й годовщины образования прокуратуры России. В зале Амурской областной филармонии прокурор региона Руслан Медведев за достигнутые успехи в работе лучшим по службе вручил медали, нагрудные знаки, знаки отличия и именное оружие.

Всего в 2016 году прокурорами было выявлено свыше 63 тысяч нарушений законодательства (из них более 7 тысяч в сфере защиты прав несовершеннолетних, около 4 тысяч в сфере ЖКХ, свыше 38,5 тысячи в сфере защиты прав и свобод граждан, в том числе почти 19 тысяч об оплате труда). В результате принятых мер защищены права свыше 11 тысяч граждан.

«Сегодня роль прокуратуры заметна и значима практически во всех сферах жизни, во всех отраслях правового регулирования. В числе приоритетных направлений вашей деятельности – надзор за соблюдением трудового и социального законодательства, в том числе в вопросах долевого строительства, защиты жилищных прав граждан, оплаты труда работников, начисления пенсий и пособий. Так, в результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, всего на сумму более 1 миллиарда рублей. Убеждён, ваш высокий профессионализм и преданность долгу будут и впредь стоять на страже законных интересов каждого жителя региона», – поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры губернатор области Александр Козлов.

«Рад отметить, что за последние годы между органами прокуратуры и законодательным собранием сложились конструктивные взаимоотношения, в основе которых лежит забота о правовом и нравственном здоровье общества. Надеюсь, что и в дальнейшем это сотрудничество будет служить снижению уровня преступности, поддержанию законности и общественного согласия в Амурской области», – отметил председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

Просмотров всего: 138

#областная власть #праздники

распечатать