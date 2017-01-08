Туристы улетели из Благовещенска в Таиланд резервным бортом

Фото: Юлия Матвийчук

Ранним утром 15 января аэропорт Благовещенска принял резервный борт авиакомпании Pegas Fly из столицы. На нём пассажиры вчерашнего чартерного рейса вылетели на остров Краби Таиланда. Как сообщало ИА «Амур.инфо», накануне самолёт с тремя сотнями туристов экстренно вернулся в Благовещенск спустя три часа после вылета.

Местные туристы вернулись в свои квартиры, иногородних поселили в номерах гостиницы «Дружба». Со всеми ними вместе провели ночь, хоть и виртуально, представители туристических агентств. «Мы узнавали все подробности и говорили нашим туристам. Хочу сказать, что среди моих паники не было никакой. Произошла внештатная ситуация, но люди отнеслись с пониманием», – поделилась с Амур.инфо сотрудник одной из туристических компаний Благовещенска Оксана Гаврилова.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», в полночь из Москвы вылетел в Благовещенск резервный борт авиакомпании. Изначально сообщалось, что вылет в воскресенье на Таиланд состоится в 7 утра, и туристические агенты призвали клиентов быть в аэропорту к 5 часам. По приезде же обнаружилось, что резервный самолёт ещё не приземлился, и людям пришлось подождать ещё. В итоге вылет состоялся в 9:20, за ходом полёта представители турфирм следят по сайтам радаров самолётов. Расчётное время прилёта на Краби – 14:30 местного времени.

Ожидающие обратного вылета из Таиланда туристы размещены в отелях. Вечером для них был ужин, утром завтрак. В скором времени они выедут в аэропорт.

«У нас возмущённых не было. Конечно, люди переживали, но в рамках разумного. Больше панику устраивали, как я считаю, люди за бортом. Мои же пассажиры говорили, что паники на самом борту не было. Люди говорили, что физически чувствовали себя плоховато – у кого-то закладывало уши, кстати, жаловались и на то, что уже после приземления ещё это держалось; у кого-то было покраснение глаз, всё это, вероятно, из-за того, что были обнаружены неисправности системы регулировки давления. Люди были уставшие, но адекватность была полная, они спокойно ждали информацию о вылете», – поделилась представительница туристического агентства. По её данным, никто из пассажиров от отдыха не отказался, по крайней мере, в рабочей среде туроператоров об этом не говорят.

Теперь у желающих отдохнуть в Таиланде и вылетевших сегодня резервным бортом отдых сократится на один день, как правило, туроператоры возвращают деньги за сутки отдыха.

«Люди на борту самолёта находились в полном спокойствии, никакой паники, слава богу, не было. Если честно, больше какой-то паники нагоняют люди, абсолютно не знающие всего, что происходило там. Мы с мужем сидели в первом ряду бизнес-класса, и слышали, как проводники решали ситуацию, и очень повезло, что истеричных пассажиров не было. Ну, полетали немножечко, покружили, все же обошлось хорошо. Завтра дубль 2. Я вот нашла положительную сторону (оставили босоножки пляжные), шутка, конечно. А кто боится, может и не летать, нам же лучше: меньше народу на борту самолёта, – поделилась одна из пассажирок. – Понимаю, что сейчас много будет обращений к туроператорам. Не успели приземлиться, как начались возмущения: "Кто нам деньги возместит? А давайте жалобу писать!". Денежный вопрос был актуальней. И больше это на самом деле шокировало».

«Все живы и здоровы! А потеря суток не так важна, как жизнь! Все будет отлично, встреча с морем обязательно состоится! Терпения!» – написала другая.

«Я тоже с этого самолета и много чего в этот раз забыла дома, причём нужных вещей. Никогда ничего раньше не забывала, а в этот раз вот прям так. И да, паники не было. Все было тихо», – поделилась ещё одна туристка.

«Я бы точно после такого сдала бы путевку и никуда не полетела. Это жуть! Очень боюсь летать, но приходится. Да ещё и с двумя детьми. С каждым полётом у меня седых волос прибавляется», – написала другая амурчанка.

Но, кстати, амурские специалисты туристической отрасли отмечают, что туры в такой ситуации не возвратные – «это же не изменения в расписании, о которых можно сообщить заранее, это форс-мажорная ситуация». Но деньги туристам вернут за неиспользованные сутки проживания.

«Нельзя паниковать, такие ситуации случаются в нашей работе. Спасибо экипажу, который принял решение посадить самолёт в экстренной ситуации и сделал всё для того, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало. Это самое важное», – отметили в турагентстве.

Между тем, у амурских туристов есть альтернатива полётам на остров Краби из Благовещенска. Улететь в Таиланд можно бортами другого перевозчика, летающего из Хабаровска, Владивостока, с более высоким уровнем обслуживания, но, соответственно, за более высокую цену. Также можно добраться до курорта относительно дёшево, но с тремя пересадками и через Китай.

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